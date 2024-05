Výstavu Deťom na mieru sprevádza rovnomenná publikácia

Bratislava 8. mája (TASR) - Autorskú tvorbu pre deti v socialistickom Československu prezentuje aktuálna výstava Deťom na mieru v Slovenskom národnom múzeu (SNM). Výstava, ktorá vznikla v spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museom v Prahe, má už aj svoj katalóg. Rovnomennú publikáciu uviedli do života v závere apríla. Knihu Dětem na míru zostavila Lucie Skřivánková, kurátorka bratislavskej výstavy.



Jej jadro tvoria exponáty zo zbierok pražského Uměleckoprůmyslového musea, doplnené sú o dôležité ukážky tvorby vybraných autorov z iných múzeí a zo súkromných zbierok z Českej republiky a zo Slovenska.



Aj katalóg návštevníkom výstavy potvrdí, že dizajnérov, ktorí v sledovanom období zohľadňovali vo svojich návrhoch špecifiká a potreby detí, bolo viacero. "Vzhľadom na komorné priestory Harmincovej siene sídelnej budovy SNM v Bratislave predstavuje kurátorka výstavy Lucie Skřivánková v spolupráci s architektom Tomášom Džadoňom hravou formou reprezentatívny, ale pozoruhodný výber," poznamenáva múzeum k výstave.



V pamäti návštevníkov zostane aj vďaka pôsobivej knihe Dětem na míru. Publikácia s českými textami sa zaoberá dizajnom nábytku, hračiek a úžitkovej grafiky pre deti predškolského a mladšieho školského veku v Československu pred rokom 1989. Popri hračkách či knihách, ktoré sa dočkali masovej výroby a stotisícových nákladov a ktoré sú dodnes v mnohých domácnostiach, si autorky jednotlivých štúdií všímajú kusy, ktoré zostali len vo fáze návrhov a prototypov. "Podobne ako v mnohých iných oblastiach dobovej produkcie i v dizajne pre deti platilo, že mnoho vecí bolo vymyslených či vyskúšaných v experimentálnej polohe, do výroby sa však väčšinou nedostali," poznamenávajú autorky knihy, ktorá necháva stranou fenomén "retra". Sústreďuje sa na inovatívne koncepčné, výtvarné a materiálové riešenia. Medailóniky približujú dve desiatky českých a slovenských autorov, ktorí sa venovali tvorbe pre deti s ohľadom na ich špecifiká a potreby.



Výstava potrvá do 2. júna.