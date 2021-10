Banskoštiavnická galéria prinesie výstavu svojho rodáka Edmunda Gwerka

Banská Štiavnica 21. októbra (TASR) – Banskoštiavnická Galéria Jozefa Kollára, ktorá je súčasťou Slovenského banského múzea (SBM), sprístupní v piatok 22. októbra výstavu obrazov Edmunda Gwerka s názvom Paralely a paradoxy. Projekt mal premiéru v prvej polovici roka 2021 v Galérii mesta Bratislavy, druhé pokračovanie bolo v lete 2021 v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.



„Po roku sa teda diela a množstvo predmetov z pozostalosti Edmunda Gwerka sťahujú do jeho rodiska, Banskej Štiavnice,“ uviedla pre TASR projektová koordinátorka galérie Silvia Herianová. Mnohé z diel a pozostalosti sa vracajú týmto aj do svojej domovskej inštitúcie.



Hoci je výstava ako reprízou predchádzajúcich, bude súčasne aj unikátnou. Obrovská výstavná sála galérie poskytne vzdušný priestor pre architektúru výstavy, ktorej autorom je Jakub Kopec.



Ako hovorí kurátorka výstavy Zsófia Kiss-Szemán, výstava predstaví 80 autorových vrcholných diel, podáva obraz o celej jeho tvorbe od 20. do 40. rokov 20. storočia. Prostredníctvom stovky fotografií a dobových dokumentov sa návštevníčky a návštevníci môžu oboznámiť so životnou dráhou tohto významného predstaviteľa medzivojnového maliarstva na Slovensku, ako aj jeho manželky, literárnej vedkyne Alžbety Göllnerovej-Gwerkovej. „Súčasťou výstavy je aj intervenčné dielo Matúša Lányiho reagujúce na tvorbu tohto vynikajúceho banskoštiavnického umelca,“ dopĺňa Herianová.



Výstava Paralely a paradoxy potrvá v Galérii Jozefa Kollára do 30. januára 2022.