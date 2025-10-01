Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výstavu J. Plečnika na Bratislavskom hrade otvoria štyria prezidenti

Archívna snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Výstavu Josip Plečnik - stredoeurópsky architekt slávnostne otvoria v stredu v priestoroch Slovenského národného múzea (SNM) - Historického múzea na Bratislavskom hrade. Predstaví architektonické dielo a odkaz jedného z najvýznamnejších architektov 20. storočia, ktorého tvorba je zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Otvorenie sa uskutoční za účasti prezidentov Slovenska, Slovinska, Rakúska a Česka.

Ako ďalej informuje SNM, výstava ponúkne pohľad na tvorbu génia, ktorý premenil Pražský hrad, Ľubľanu aj Viedeň a inšpiroval aj slovenských architektov.

Slovinský architekt Josip Plečnik (1872-1957) patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti európskej architektúry 20. storočia. „Ako žiak Otta Wagnera vo Viedni si rýchlo vytvoril vlastný, nezameniteľný štýl. V rokoch 1920-1934 prestavoval Pražský hrad na osobnú žiadosť prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, jeho zásahy sa dodnes považujú za symbol demokracie prvej Československej republiky,“ približuje múzeum tvorbu architekta, ktorý v Ľubľane navrhol množstvo stavieb - kostoly, knižnicu, mosty aj cintorín Žale, vďaka tomu sú dnes Plečnikove diela zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

„Hoci bol vizionár, vždy sa vracal k tradícii a ľudovej kultúre. Aj preto ho oslovilo Slovensko - v roku 1920 podnikol so svojimi študentmi študijnú cestu po slovenských regiónoch, kde hľadal inšpiráciu v ľudovej architektúre a symbolike,“ ozrejmuje SNM. Poukazuje tiež na to, že Plečnik bol známy aj ako skromný a hlboko veriaci človek. „Jeho študenti si ho vážili natoľko, že napodobňovali nielen jeho architektonický rukopis, ale aj spôsob obliekania.“

Významná časť výstavy sa zameria na Plečnikov vzťah k Slovensku, predstaví inšpiráciu ľudovým umením, tvorbu jeho žiakov i diela Dušana Jurkoviča, s ktorým slovinského architekta spájal obdiv k tradícii. Medzi exponátmi nájdu návštevníci model Mohyly na Bradle, Jurkovičovu vilu i časť nábytku zo študentského internátu či kríž z vojenských cintorínov v Haliči.

Výstava, ktorá predstaví diela Josipa Plečnika aj jeho žiakov a súčasníkov, modely, kresby a archívne dokumenty, približujúce tvorbu architekta a jej presah do slovenského prostredia, bude verejnosti prístupná od 2. októbra do 30. júna 2026.
.

