Výstavu R. Hromca videl aj taliansky prezident, teraz chystá novú

Bratislava 24. marca (TASR) - Medzinárodne uznávaný slovenský výtvarník Robert Hromec chystá neďaleko Bratislavy výstavu s názvom Ticho pred búrkou/Il silenzio prima della tempesta. V premiére predstaví diela, na ktorých pracoval posledné tri roky, väčšina z nich nebola doteraz prezentovaná verejnosti. Dejiskom výstavy, ktorú otvoria 2. apríla, bude Zoya Museum v Modre.



"Je to doteraz jedna z mojich najväčších profilových výstav, prezentujem diela z posledných troch rokov, ktoré vznikli v období pandémie, je tam tiež úplne najnovšia kolekcia obrazov," uviedol pre TASR Hromec. Minulý rok mal viacero výstav v Taliansku, jeho diela obdivovali v Miláne, Capri a v Sorrente, kde výtvarník zo Slovenska vyhral medzinárodnú výtvarnú súťaž Extrartis. Výstavu v Sorrente, na ktorej Hromec predstavil svoje namaľované práce zo vzdelávacieho pobytu v tejto časti Talianska, si pozrel aj taliansky prezident Sergio Mattarella. "Výstava ho zaujala, najmä to, ako Sorrento ovplyvnilo moju tvorbu, zaujalo ho, že som použil farby typické pre túto oblasť Talianska, farby mora, citrónov a slnka," dodal rodák zo Žiliny.



Na pripravovanej výstave Ticho pred búrkou odprezentuje inovatívne poňaté expresívne práce vytvorené kombinovanou technikou na hliníkovom plechu. Centrom výstavy majú byť podľa slov výtvarníka veľkorozmerné maľby s rozmermi jeden krát dva metre s názvom Boj s morom a osem malieb polovičnej veľkosti s názvom Boj (La lotta). Výstavu doplní aj desať obrazov vytvorených na plátne s názvom Silenzio (Ticho). "Práve táto kombinácia tematických názvov cyklov obrazov Silenzio a La lotta, ako aj kontrast použitých materiálov bola inšpiráciou pre názov výstavy,“ vysvetlil Hromec, ktorý v dielach prináša tému vnútorného boja človeka s okolitým svetom a tiež uvedomovanie si vlastnej identity v prostredí, v ktorom žijeme. "Sú to obrazy nabité energiou, stále je v nich prítomný symbol rúk, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý a roky ho vo svojej tvorbe využívam," poznamenal umelec.



Výstavu otvoria 2. apríla v Zoya Museum v Modre. Potrvá do 4. júna.