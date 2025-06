Výstavu Titanic milujú všetky generácie

Bratislava 25. júna (OTS) - Malí aj veľkí, tínedžeri aj seniori - tí všetci si užívajú svetovú výstavu Titanic, ktorá prináša silné príbehy pasažierov, stovky originálnych artefaktov a verné rekonštrukcie interiérov. Do Sport Mallu v bratislavskom Lamači už zavítali mnohé známe osobnosti. Herec Roman Pomajbo či herečka a speváčka Zuzka Haasová, ktorá navštívila výstavu už niekoľkokrát s celou rodinou. Odborník na krásu Jozef Oklamčák objavil fascinujúci svet najslávnejšej lode spolu s kamarátmi.Tisícky spokojných návštevníkov všetkých generácií obdivujú vyše 200 autentických artefaktov vyzdvihnutých z vraku, lodný riad, nástroje aj osobné predmety pasažierov i posádky. Unikátna výstava je ideálnym programom pre rodiny s deťmivysvetľujeVýstava Titanic ponúka jedinečný pohľad nielen na dejiny legendárnej lode, ale aj na každodenný život a štýl jej pasažierov. Návštevníci majú možnosť obdivovať originálne šaty a módne doplnky zo začiatku 20. storočia zo zbierky poprednej českej zberateľky Zdeny Plchovej, ktoré autenticky ilustrujú módu tej doby. Výstavu si prišli vychutnať herec Roman Pomajbo s dcérami aj herečka a speváčka Zuzana Hasasová s manželom, s dcérou Romi aj dvoma maličkými dcérami.neskrýva nadšenieteší saMuži so záujmom čítajú a obdivujú technické spracovanie výstavy – od inovatívneho návrhu lode cez jej monumentálnu stavbu až po fascinujúce fakty o jej výbave a výkone. Veľkú pozornosť púta aj sekcia venovaná objaveniu vraku Titanicu a odvážnym ponorom k jeho pozostatkom. Tie nielen dokumentovali aktuálny stav lode na dne Atlantiku, ale umožnili aj vyzdvihnutie autentických predmetov, ktoré dnes môžeme vidieť na výstave. Ide o mimoriadnu kombináciu technológie, histórie a dobrodružstva, ktorá oslovuje každú generáciu návštevníkov. Nenechal si ju ujsť ani zakladateľ súťaží Miss Slovensko a Mister Slovensko a prezident Československého Leva Jozef Oklamčák.prezradil odborník na krásu JVýstava Titanic patrí k najúspešnejším putovným výstavám na svete – na piatich kontinentoch ju navštívilo už vyše 35 miliónov návštevníkov. Zamilovali si ju aj žiaci základných a stredných škôl aj seniori. Je aj skvelým darčekom za vysvedčenie. Výstavu nájdete v Sport Mall v bratislavskom Lamači až do 24. augusta 2025. Vstupenky na výstavu sa predávajú v pokladni priamo na mieste alebo online na presne určený dátum a čas. Pri zakúpení vstupenky cez predpredaj, sa vyhnete dlhému čakaniu v radoch. Organizátor pripravil aj zvýhodnené rodinné vstupenky, aby bola výstava prístupná čo najväčšiemu počtu návštevníkov. Všetky informácie nájdete na www.titanicvystava.sk