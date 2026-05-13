Streda 13. máj 2026
Výstavu v SNG, kde sa stretáva obraz a poézia, prestaví kurátor Kordoš

Na snímke Slovenská národná galéria. Foto: TASR - Dano Veselský

Výstavný projekt Kolář + Novák: Pocta muchám pavúkom rybám myšiam a psom približuje tvorbu dvoch výrazných osobností českého umenia druhej polovice 20. storočia.

Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) pozýva milovníkov umenia na komentovanú prehliadku aktuálnej výstavy Kolář + Novák: Pocta muchám pavúkom rybám myšiam a psom. Vo štvrtok 14. mája od 17.00 h bude výstavou sprevádzať výtvarník a spolukurátor projektu Vladimír Kordoš.

Návštevníci sa počas prehliadky dozvedia viac o vybraných dielach a súvislostiach tvorby dvoch významných českých autorov - Jiřího Kolářa a Ladislava Nováka. „Súčasťou výkladu bude aj diskusia, ktorá presiahne prvoplánové interpretácie diel a otvorí priestor pre hlbšie porozumenie ich umeleckému aj literárnemu odkazu,“ dodáva galéria.

Pripomína, že Kordoš je nielen spolukurátorom výstavy, ale aj dlhoročným znalcom výtvarného a literárneho diela oboch autorov. „S Ladislavom Novákom ho navyše spájal blízky priateľský vzťah, vďaka čomu ponúkne v záverečnej diskusii aj osobnejší pohľad na jeho tvorbu a umelecké myslenie,“ poznamenáva SNG.

Výstavný projekt Kolář + Novák: Pocta muchám pavúkom rybám myšiam a psom približuje tvorbu dvoch výrazných osobností českého umenia druhej polovice 20. storočia. Názov výstavy vychádza z básne Kolářa zo zbierky Návod k upotřebení (1969) a odkazuje na jedinečné prepojenie vizuálnej tvorby a literárneho diela oboch autorov. Do priestorov galérie sa spoločná prezentácia autorov vrátila takmer po 30 rokoch od ich poslednej výstavy v roku 1997. „Prináša nový pohľad na ich tvorbu v širších umeleckých a literárnych súvislostiach,“ uzatvára galéria.

Výstava potrvá do 6. septembra.
