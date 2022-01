Vo Vile Flóra budú vystavovať fotografie Ladislava

Poprad 12. januára (TASR) - Tatranská galéria v Poprade pripravila pre návštevníkov priestoru vo Vile Flóra v Starom Smokovci súhrnnú výstavu fotografií Ladislava Janigu pod názvom Hory môj život. Navštíviť ju môžu od štvrtka 13. januára. „Výstavou chceme priblížiť Ladislava Janigu ako fotografa hôr rôznych kútov sveta, ale aj zaujímavých ľudí a situácií, s ktorými sa počas svojho života stretol. Zároveň sa mu chceme takouto formou poďakovať za jeho neúnavnú snahu pomáhať ľuďom, bojovať s osudom, ale aj túžbu objavovať krásu hôr a života,“ uviedla riaditeľka galérie Anna Ondrušeková.



Na fotografa takmer profesionálnej úrovne sa podľa nej vypracoval sám. „Tatko“, ako ho tiež mnohí poznajú, je známy horolezec, skialpinista, horský vodca, profesionálny záchranár, ale aj fotograf, kameraman a autor viacerých publikácií o Tatrách. S horami, najmä Vysokými Tatrami, je spojený celý jeho život. „Mojím osudom i láskou sa stali hory so všetkým dobrým aj zlým, ktoré so sebou prinášajú. Všetkému, v čom sa skrýva čo len kúsok dobrodružstva, sa venujem od svojich 15 rokov. Vtedy sa mi prvý raz podarilo vystúpiť na Slavkovský štít. Od tohto pamätného výstupu som sa začal zaujímať najmä o hory, hory a zase len hory,“ uviedol Janiga.



Počas svojho života absolvoval viac ako 900 výstupov, zdolal tie najväčšie kopce sveta v Afrike, Južnej Amerike, Európe aj Ázii. Vyšiel na Kilimandžáro, zdolal vrcholy Himalájí aj sopku Fudži v Japonsku. Za najkrajšie však stále považuje Vysoké Tatry, kde má za sebou niekoľko prvovýstupov, ako napríklad Volia veža - južná stena z roku 1962. „Patril k priekopníkom skialpinizmu a je držiteľom viacerých ocenení. V poslednom čase sa však venuje vydávaniu rôznych publikácií,“ uzatvára Ondrušeková s tým, že výstava bude vo Vysokých Tatrách do 6. marca.