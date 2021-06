O. Hainzl vystavuje v Bratislave svoju Europastrasse

Bratislava 3. júna (TASR) - Stredoeurópsky dom fotografie (SEDF) v Bratislave je od stredy (2. 6.) miestom výstavy Otto Hainzl: Europastrasse. Rakúsky fotograf sa prvýkrát predstavuje na Slovensku v podobe samostatnej výstavy v kurátorskej koncepcii Thomasa Liceka. "Doteraz bola prezentovaná v Belehrade, Helsinkách a Varde. Tvorí ju dokumentárny projekt - cesta naprieč cestou E 75, ktorá vedie od mesta Sitia na Kréte až po nórske Vardo," uviedla pre TASR kurátorka SEDF Veronika Marek Markovičová.



Hainzl prešiel cez deväť krajín vrátane Slovenska, kde nasnímal i jednu z vystavených fotografií. Výstavu celkovo tvorí 26 farebných fotografií v rámoch, mapa E75 a 83-hodinová videoprojekcia. "Tento projekt vznikol v roku 2016. V období, keď som v tlači neustále čítal o nacionalistických tendenciách niektorých z krajín, ktorými som počas troch mesiacov prechádzal. Keď som však vystúpil z auta, všade som sa, naopak, stretával s veľmi príjemnými a otvorenými ľuďmi, ktorí mi dokonca dovolili odfotiť si ich portrét," priblížil autor. "Zaujíma ma totiž, kto vlastne ako Európania a európska spoločnosť sme a aké sú naše priority. Ako fotograf rád pracujem s tými najzákladnejšími vecami, ako sú domy, ulice, ktoré existujú mimo toho klasického fotografického 'rozhodujúceho momentu'," vysvetľuje Hainzl s tým, že výsledné fotografie z cesty sú zámerne bez názvu a určenia miesta, aby dal priestor imaginácii diváka.



"Zámerne sa vyhol všetkým spektakulárnym momentom, ktoré od cestovania a jeho zaznamenávania väčšinou očakávame. Naopak, pomerne objektívnym a vecným spôsobom pristupuje k nuansám priestoru, ktorým putuje a zároveň z neho vytvára veľmi subjektívny príbeh, ktorý si divák sám skladá prehliadaním jednotlivých fotografií," komentovala autorský prístup Otta Hainzla Markovičová. Dodala, že s Thomasom Licekom, kurátorom výstavy a managing directorom viedenského Eyes On SEDF dlhoročne spolupracuje, a to nielen v rámci Mesiaca fotografie: "Vyberanie fotografií pre výslednú výstavnú prezentáciu Europastrasse bolo pre mňa zaujímavým zamyslením sa nad tým, v akom priestore a ako spoločne obývame Európu. Taktiež sú úžasným zhmotnením toho, do akého výsledku sa nakoniec od 50. rokov minulého storočia pretavila myšlienka vytvorenia Európskej únie."



Výstava potrvá do 4. júla. Tento rok plánuje Hainzl projekt, z ktorého niekoľko fotografií zakúpila i Rakúska republika do svojich zbierok, spracovať a vydať aj v knižnej podobe.