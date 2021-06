V Nedbalke otvorili výstavu obrazov Viery Kraicovej

Bratislava 16. júna (TASR) - Galéria Nedbalka v Bratislave sprístupnila v utorok (15. 6.) zo svojej zbierky obrazy Viery Kraicovej. Monografická výstava Viera Kraicová. Obrazy 1962 - 1994 ponúka prierez tvorbou slovenskej maliarky a ilustrátorky od začiatku 60. do polovice 90. rokov minulého storočia. "Silno zastúpené sú najmä diela z prelomu 60. a 70. rokov. Výstava a sprievodný katalóg kontextualizujú polohy jej autorského vývinu v rámci politických, inštitucionálnych, umeleckých a rodových špecifík vtedajšieho Československa," dodáva kurátorka Miroslava Urbanová.



Návštevník galérie môže sledovať Kraicovej nástup na výtvarnú scénu, jej prelomové vystúpenie ako členky prvej čisto ženskej umeleckej skupiny na našom území – Skupiny 4 (1958 – 1966, spoločne s Oľgou Bartošíkovou, Jarmilou Čihánkovou a Tamarou Klimovou). "Výstava predstavuje jej obrazové experimenty na hranici figuratívneho a abstraktného zobrazenia, spontánne gestické maľby, ale aj utiahnutejšie, imaginatívne figuratívne polohy a návrat k farebnej škvrne ako hlavnému výrazovému prostriedku a sprostredkovateľke emocionálneho výrazu," približuje kurátorka výstavu, na ktorej sú zastúpené aj Kraicovej obrazové riešenia v rámci klasických žánrov ako zátišie či portrét, ale aj záznamy jej spontánneho maľovania.



"Výstava ukazuje široký záber autorkinej tvorby, ktorá zostáva rozpoznateľná napriek tomu, že sa ustavične aktualizovala a znovuobjavovala. Nikdy však neprekročila hranice závesného obrazu, až do konca života ostala verná maliarskemu vyjadreniu svojich myšlienok a pocitov na plátne či papieri," uzavrela Urbanová.



Výstava potrvá do 26. septembra.



Viera Kraicová (1920 - 2012) bola významná predstaviteľka slovenskej maľby a ilustrácie. Študovala na oddelení kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1940 – 1944) a na Akadémii výtvarných umení v Prahe (1945 – 1950). Pôsobila ako asistentka svojho bývalého pražského profesora Jána Želibského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1952 – 1955), od roku 1955 začala pôsobiť ako umelkyňa v slobodnom povolaní. Za svoju bohatú tvorbu získala viacero ocenení.