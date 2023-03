Výtvarníčka Sedláková vystavuje diela vo svojej alma mater v Prešove

Prešov 13. marca (TASR) - Celkovo 44 diel vystavuje v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity (UK PU) v Prešove výtvarná umelkyňa a pedagogička Alenis - Alena Sedláková. Výstava s názvom Vrstvy myslenia je prierezom jej tvorby. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 14. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Riaditeľ UK PU Peter Haľko vo svojom príhovore počas minulotýždňovej vernisáže pripomenul, že po desiatich rokoch ide o druhú výstavu autorky v UK PU, pričom vyzdvihol najmä jej prirodzenú ľudskú prívetivosť a poetickosť jej výtvarného prejavu.



"Výstava Vrstvy myslenia predstavuje prierez mojej výtvarnej tvorby - dotýka sa môjho myslenia vo vrstvách. Napriek všetkému, čo ma v živote postretlo, som sa snažila naďalej venovať vlastnej tvorbe," povedala Sedláková.



V univerzitnej knižnici aktuálne vystavuje 44 diel - olejomaľby, akvarely, kresby tušom a diela vytvorené kombinovanou technikou z rokov 2021 - 2023.



"To, že práce Aleny Sedlákovej dýchajú jednoliatejším rukopisom, nie je dôsledkom toho, že všetky vznikli v relatívne krátkom období, skôr ide o výtvarnícky grif, spôsob cítenia motívu realizovaného formálnou skratkou. Vravíme o autentickosti, rukopise maliara," doplnil kurátor výstavy Jaro Ondo, vysokoškolský výtvarný pedagóg pôsobiaci na Inštitúte hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty PU.



Sedláková vyštudovala výtvarnú výchovu v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou na Pedagogickej fakulte v Prešove, kde neskôr pôsobila na katedre hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy ako výtvarná pedagogička. V roku 2007 si rozšírila svoje vzdelanie o odbor psychopédia, čo využila aj pri arteterapii, ktorej sa tiež dlhodobo venuje. Za svoju tvorbu bola viackrát ocenená. Je tiež autorkou mnohých odborných príspevkov a troch monografií.