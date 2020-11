Výtvarníčka Daniela Krajčová je laureátkou Ceny Oskára Čepana 2020

Bratislava 13. novembra (TASR) – Laureátom tohtoročnej Ceny Oskára Čepana (COČ), súťaže slovenských vizuálnych umelcov do 40 rokov, je výtvarníčka Daniela Krajčová. Prehliadku výstavy v Novej Synagóge v Žiline, prezentácie štyroch finalistov, ako aj rozhovory s nimi a následnú diskusiu absolvovala medzinárodná porota online aj fyzicky v priestoroch výstavy, kde sa rovnako konalo vyhodnotenie 25. ročníka COČ. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



Porota okrem iného ocenila "verejné sprítomnenie neviditeľnej práce pri opatere a výchove detí, domácich kríz a násilia na kresbách, výstižné v stvárnení a plné pragmatickej múdrosti, ktorú naučí iba život". Víťazku čaká rezidenčný pobyt v New Yorku, finančná odmena 5000 eur a po návrate samostatná výstava.



Výstava finalistov 25. ročníka Ceny – Ludmily Hrachovinovej, Daniely Krajčovej, Kristiána Németha, Jozefa Piláta – potrvá v žilinskej synagóge do 6. decembra. V tomto dátume sa uzavrie aj Divácka cena.



Odbornú komisiu COČ 2020 tvorili Kathrin Bentele, Vjera Borozan, Bartholomew Ryan, Jaro Varga, Jan Verwoert. "Laureátka prevzala cenu – umelecké dielo, ktoré pre túto špeciálnu príležitosť vytvoril minuloročný víťaz Erik Sikora, ktorý ju poslal do Žiliny poštou a sám sa na večere zúčastnil online," dodala Golianová. Akt odovzdávania ocenenia sa uskutočnil v žilinskej Novej Synagóge bez publika, diváci ho mohli sledovať doma vďaka streamovacej službe.



"Tento ročník bol skúškou pre všetkých, museli sme zapojiť vysokú mieru improvizácie a zmieriť sa s tým, že nič nie je isté, ani zo sekundy na sekundu. Verím, že sme to v rámci možností zvládli čo najlepšie, minimálne sme sa usilovali urobiť maximum, aby bol projekt úspešný," zhodnotila Lucia Gavulová, riaditeľka Nadácie - Centrum súčasného umenia, ktorá COČ organizuje.