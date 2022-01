Výzva Otvorme kultúru žiada návrat ku kultúrnemu COVID semaforu

Bratislava 5. januára (TASR) – Napriek tomu, že mnohé divadlá, kiná, koncertné sály či kluby sú z epidemiologického hľadiska bezpečnejšie ako gastroprevádzky, na rozdiel od reštaurácií a pohostinstiev ostávajú zatvorené. Upozorňuje na to iniciatíva Otvorme kultúru, ktorá v online petícii vyzýva na čo najrýchlejší návrat ku kultúrnemu COVID semaforu. Rovnakú výzvu adresuje Ministerstvu kultúry (MK) SR aj strana SaS.



Iniciatíva, za ktorou stoja aktívni aktéri v kultúre a umení, poukazuje na to, že od vyhlásenia núdzového stavu na konci novembra 2021 sú divadlá, kiná či kluby a koncertné sály stále zatvorené na rozdiel od iných prevádzok, ktorým umožnili obnoviť činnosť pri rozhodnutiach o zvoľnení opatrení. "Ako zástupcovia kultúrneho sektora divadiel, kín a hudby považujeme tento stav za neúnosný a nespravodlivý," uviedla iniciatíva Otvorme kultúru v petícii, ktorú od utorka (4. 1.) podpísalo približne 3000 podporovateľov.



Iniciatíva upozorňuje, že pri podobnej epidemiologickej situácii v minulosti boli divadlá, kiná, koncertné sály a kluby otvorené za podmienok, ktoré určoval COVID semafor pre kultúrne podujatia. "Nepopierame nebezpečenstvo situácie ani to, že môže v dôsledku nového variantu vírusu dôjsť k jej zhoršeniu. Požadujeme však jasné pravidlá hry nastavené podobným spôsobom ako v minulosti,“ zdôraznili v súvislosti s požiadavkou návratu ku COVID semaforu a možnosťou čerpania štátnej pomoci pre tie prevádzky, ktoré ostanú zatvorené. Požadujú taktiež svojho zástupcu v konzíliu odborníkov.



Na zvoľnenie opatrení v prospech živej kultúry apeluje aj strana SaS. "Návrat ku COVID semaforu pre kultúrne podujatia je kľúčovou podmienkou, ako zachrániť kultúru na Slovensku," upozornil člen Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Roman Foltin. Vyjadril presvedčenie, že pri umožnení obmedzeného režimu fungovania gastroprevádzok či bohoslužieb nie je dôvod, aby podobné pravidlá nemohli platiť pre kultúrne podujatia. "Vstup pre očkovaných a prekonaných s nasadeným respirátorom po celú dobu divadelného predstavenia so sebou nesie určite menšie riziko ako fitnes či kozmetické salóny,“ uviedol.



Na väčšiu angažovanosť vyzýva ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽANO) aj jej predchodkyňa Ľubica Laššáková, pôsobiaca v mimoparlamentnom Hlase-SD. "Minimálne by som od Milanovej očakávala väčšiu ústretovosť k výzve Otvorme kultúru a z jej pozície by mala túto otázku nastoliť na vláde,“ upozornila exministerka kultúry, v súčasnosti nezaradená poslankyňa parlamentu.