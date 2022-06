Vznikne film o legende krasokorčuľovania Ondrejovi Nepelovi

Bratislava 9. júna (TASR) - Režiséra a producenta Jakuba Červenku oslovil osud legendárneho slovenského krasokorčuliara Ondreja Nepelu natoľko, že sa rozhodol natočiť o ňom celovečernú snímku. Tvorcovia momentálne dávajú dokopy štáb i herecké obsadenie. TASR informovala PR manažérka Lucia Muráriková.



Producenti potvrdili, že hlavnej ženskej postavy, Nepelovej trénerky Hildy Múdrej, sa zhostí slovenská herečka Jana Nagyová, ktorá sa najviac preslávila úlohou kultovej princeznej Arabely. Predstaviteľa Nepelu tvorcovia zatiaľ ešte len hľadajú, pričom kasting už postúpil do finálnej fázy. Za kameru sa postaví slovenský kameraman Martin Štrba, o kostýmy sa postará jeho manželka, kostýmová výtvarníčka Katarína Štrbová Bieliková, umelecký maskér Juraj Steiner bude mať na starosti masky.



Snímka s pracovným názvom Nepela: Cesta za slobodou má zachytávať kritických 24 hodín v živote Ondreja Nepelu. "Dôvodom, prečo som sa rozhodol natočiť film o dnes už takmer zabudnutom krasokorčuliarovi, je jeho nadčasový životný príbeh vrátane odkazu, ktorý po sebe zanechal a ktorý je aktuálny aj pre ľudí 21. storočia. Je ním boj o osobnú slobodu a možnosť sebarealizácie," prezradil Červenka.



V roku 1973 sa Ondrej Nepela ocitol v zložitej situácii. Rok predtým sa konala olympiáda v japonskom Sappore a on dostal od politických funkcionárov prísľub, že ak získa olympijské zlato, bude môcť opustiť ČSSR a odísť do USA účinkovať vo vysnívanej ľadovej revue. Z Japonska sa vrátil so zlatou medailou, ale po prílete domov ho čakala studená sprcha v podobe zákazu vycestovať do USA. Jeho ďalší osud bol podmienený 'povinnosťou' vyhrať majstrovstvá sveta 1973 v Bratislave. Potom sa rozhodne, či bude môcť odletieť z rodnej krajiny.



"Stal sa z neho vtáčik uväznený v dvojitej klietke – jednou bol vtedajší režim a druhou jeho vlastná sexuálna orientácia," uvádza Červenka. Homosexualita bola totiž v tom čase považovaná za sexuálnu úchylku, štátnou mocou bola perzekvovaná a spoločnosťou odsudzovaná. Nepelova motivácia opustiť Československo teda súvisela aj s jeho túžbou po slobodnom ľúbostnom živote. Začiatok natáčania je plánovaný na koniec roka 2023 a snímka by mala prísť do kín v roku 2024.