Warholove diela vystavujú po desiatich rokoch v Česku

Prešov 1. marca (TASR) - Do susedného Česka sa po desiatich rokoch vďaka spolupráci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Pardubického kraja dostali diela svetoznámeho umelca Andyho Warhola. Konkrétne sa stali súčasťou zahraničnej výstavy inštalovanej v Gočárovej galérii v Pardubiciach. Výstava Žitý sen Andyho Warhola ponúka vyše 150 autorových diel zo zbierkového fondu Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach, medzi inými aj tie, ktoré v Českej republike doteraz neboli vystavené. Návštevníci ich v pardubickej galérii môžu vidieť do 27. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako uviedla, výstavné podujatie v Pardubiciach je prierezom tvorby ikony pop-artu od jeho raných farebných perokresieb až po slávne olejové maľby. Presnejšie reprezentuje Warholovu prácu od päťdesiatych rokov po jeho smrť v roku 1987. Jej súčasťou sú diela ako interpretácia da Vinciho Poslednej večere, ikonická Marilyn Monroe v šiestich variáciách, ale tiež jeho Indiánska maska a portfólio Hans Christian Andersen, ktoré v Česku doteraz neboli vystavené.



"Diela boli do Pardubíc z Warholovho múza v Medzilaborciach, ktoré je aktuálne pre rozsiahlu rekonštrukciu uzavreté, prepravované za mimoriadnych opatrení. Každé Warholovo dielo bolo umiestnené v na mieru vytvorenej prepravnej krabici na kolieskach a prevezené v klimatizovaných autách. Mimoriadne opatrenia sa dodržiavajú aj v samotnej galérii. Nutnosťou je tu chladné svetlo, keďže Warhol používal farby citlivé na osvetlenie, zatemnené okná, teplota od 20 do 25 stupňov Celzia a 50-percentná vlhkosť vo výstavných priestoroch," vysvetlila Jeleňová.



Gočárova galéria pripravila k výstave prebiehajúcej od 24. februára do 27. apríla aj sprievodný program. Jej návštevníci sa môžu napríklad tešiť na komentované prehliadky s kurátormi, prednášky o A. Warholovi, jeho živote a diele, ale aj na workshopy či na akcie, ako je Pop Face, Warhol Factory, Pop Otis a Pohyby v obrazoch. Pripravená je edukácia od najmenších detí až po vysokoškolákov zameraná na sieťotlač, s ktorou pracoval aj Warhol, ďalej filmová projekcia - Americký sen a špeciálna komentovaná prehliadka pod názvom Luxusná večer a lá Warhol.



Vernisáž výstavy videlo približne 600 ľudí. Zúčastnila sa na nej aj veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Českej republike Ingrid Brocková spoločne s hajtmanom Pardubického kraja Martinom Netolickým, podpredsedom PSK Štefanom Bieľakom, riaditeľom MMUAW v Medzilaborciach Martinom Cubjakom, ako aj ďalšími vzácnymi hosťami zo Slovenska a z Česka.