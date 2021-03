Warholovo múzeum začalo k rannej káve uverejňovať zaujímavosti

Medzilaborce 18. marca (TASR) – Pretrvávajúce opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu priviedli Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach k presunutiu svojich aktivít do online priestoru. Vo štvrtok spustilo na sociálnej sieti projekt Coffee break, prostredníctvom ktorého bude na dennej báze prezentovať zaujímavosti zo sveta umenia, od marca tiež odštartovalo projekt Factory People. Pre TASR to potvrdil riaditeľ múzea Martin Cubjak.



"Coffee break je systematický, na dennej báze pripravovaný koncept krátkych správ s cieľom budovať populárnu muzeálnu informovanosť neumenovedného charakteru," uviedol s tým, že MMUAW bude denne medzi 9.00 a 9.30 h na svojej stránke na sociálnej sieti "k rannej káve" uverejňovať rôzne zaujímavosti zo sveta umenia a zo života, histórie a činnosti múzea.



Múzeum tiež od začiatku marca pripravilo nový edukačno-prezentačný formát Factory People. "Raz týždenne v ňom približujeme umelecké prostredie a ľudí, ktorí spolupracovali s Andym Warholom, pohybovali sa v jeho bezprostrednej blízkosti, vzájomne sa ovplyvňovali, a tým ovplyvňovali aj samotný vývoj umenia vo svete v druhej polovici 20. storočia," doplnil Cubjak.



Podľa jeho ďalších slov by MMUAW chcelo priniesť umenie priamo k ľuďom. Interaktívny projekt "15 minút slávy", v rámci ktorého má múzeum doslova kočovať po slovenských mestách a obciach, by radi spustili v apríli. Realizovateľnosť však bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie.