Websterovci sa vracajú do kín s príbehmi na pavúčom vlákne
Spojením šiestich epizód do celovečerného filmu dala fanúšikom pavúčej rodiny možnosť zažiť ich príbehy v novom, intenzívnejšom kontexte, na plátnach kín.
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Obľúbená pavúčia rodina Websterovcov sa vracia na plátna kín. Mieri do nich film s novými dobrodružstvami, ktorý vznikol prepojením šiestich epizód seriálu. Slovenská premiéra sa uskutoční 16. októbra. V českých kinách je snímka od 9. októbra. TASR o tom za produkčnú spoločnosť Fool Moon informovala Mária Hejtmánková Lampertová.
Spresnila, že nový film Websterovci: Príbehy na pavúčom vlákne nadväzuje na popularitu animovaného seriálu, ktorý si získal malých i veľkých divákov na Slovensku (vysielaný na STVR) aj v zahraničí. „Šesť posledných dielov seriálu spája do súvislého, emotívneho a sviatočného príbehu,“ uvádza produkčná spoločnosť k príbehu, ktorý sa točí okolo očakávaného Babieho leta, ktoré je pre pavúčí svet akousi formou Vianoc. Očakávania však naruší choroba ocka Webstera, ktorý zo stresu a preťaženia stratí kľúčovú schopnosť - vytvárať pavúčie vlákno. Bez neho sa Websterovci nemôžu zúčastniť na najkrajšej tradícii - zdobení veľkého stromu pavúčimi vláknami.
„Sviatky sú pre nás väčšinou časom zhonu, ale aj tých najkrajších očakávaní. V našom filme však chceme ukázať, že krízy a ťažké chvíle posilňujú spolupatričnosť a učia nás byť solidárnymi. Websterovci prevezmú ockove úlohy a spoločne spomínajú na svoje najväčšie dobrodružstvá, ktoré zažili v poslednej období,“ hovorí k deju režisérka Katarína Kerekesová.
Spojením šiestich epizód do celovečerného filmu dala fanúšikom pavúčej rodiny možnosť zažiť ich príbehy v novom, intenzívnejšom kontexte, na plátnach kín. „Pridaná dejová línia o Babom lete a otcovej strate vlákna vytvára rámec, ktorý divákov prevedie tými najzaujímavejšími a najobľúbenejšími dobrodružstvami, ktoré sa odvysielali vo vysielaní STVR v roku 2024,“ dodáva produkčná spoločnosť.
