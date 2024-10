Wolkrova Polianka aj tento rok čaká na verše mladých básnikov

Bratislava/Tatranská Polianka 8. októbra (TASR) - Mladí autori či autorky poézie vo veku do 30 rokov sa tento rok môžu zúčastniť na jubilejnom, už 60. ročníku literárnej súťaže Wolkrova Polianka. Svoje príspevky môžu posielať do štvrtka 10. októbra, keď je uzávierka súťaže.



"Za vyše polstoročie trvania poetickej súťaže Wolkrova Polianka sa ukazuje, že odkaz veľkého českého básnika Jiřího Wolkra dodnes rezonuje medzi mladými začínajúcimi básnikmi a poetkami. Každý rok prichádzajú s pokusmi o nové spracovanie tém prostredníctvom citlivej optiky a intímneho sprostredkovania všetkých zložitostí sveta okolo nás," povedal pre TASR spisovateľ Peter Juščák, predseda Asociácie spisovateľov Slovenska (ASOS), ktorá súťaž Wolkrova Polianka organizuje.



Na súťaži sa môžu zúčastniť mladí autori vo veku do 30 rokov, ktorí zatiaľ svoje verše nepublikovali knižne. Poslať môžu najviac desať básnických textov v súhrnnom rozsahu maximálne 200 veršov. Podrobnejšie inštrukcie nájdu záujemcovia na webovej stránke ASOS.



Víťaznému príspevku porota udelí hlavnú cenu s titulom Laureát Wolkrovej Polianky spojenú s finančnou odmenou. Udeľuje aj tri prémie a čestné uznania.



V minulosti bola súčasťou Wolkrovej Polianky aj Cena časopisu Mladá tvorba. Organizátori súťaže v snahe nadviazať na túto tradíciu po prvý raz udelia Cenu časopisu Romboid, ktorou bude výtvarné dielo súčasného slovenského umelca - tentoraz pôjde o kresbu Ľudovíta Hološku, ktorá vznikla na motívy básní Jána Buzássyho. Porota môže rozhodnúť aj o tom, že niektorú z cien neudelí. Jej členmi sú v 60. ročníku Wolkrovej Polianky renomovaní básnici Ivan Štrpka, Erik Jakub Groch a mladá poetka Alena Brindová.



"Garantom tohtoročnej súťaže je básnik a vydavateľ Peter Milčák. Táto významná osobnosť slovenského literárneho života je zárukou, že súťaž aj s tvorivými konfrontáciami opäť pokročí na vyššiu úroveň," doplnil predseda ASOS Juščák.



Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa bude konať v dňoch 25. až 27. októbra v Tatranskej Polianke, pričom ho bude sprevádzať pestrý program. Jeho súčasťou bude napríklad Dielňa tvorivého písania, ktorú bude viesť poetka a prekladateľka Eva Luka, či Malý seminár k tvorbe Osamelých bežcov.



Súťaž Wolkrova Polianka nesie meno českého básnika Jiřího Wolkra (1900 - 1924), ktorý sa v Tatranskej Polianke liečil v roku 1923.