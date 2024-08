Film Woodstock ukáže udalosť, ktorá zmenila jednu generáciu

Bratislava 22. augusta (TASR) - Atmosféru slávneho festivalu, ktorý zmenil jednu generáciu, predstaví film Woodstock (1970). Snímku režiséra Michaela Wadleigha premietne vo štvrtok bratislavské Kino Lumiére v cykle Music & Film. Projekciu so začiatkom o 18.00 h uvedie dramaturg cyklu Miro Ulman. Oscarový dokument sa bude premietať s českými titulkami. Film má 224 minút a po dvoch hodinách bude desaťminútová prestávka. Informuje o tom Slovenský filmový ústav (SFÚ).



"Film Woodstock sme v Kine Lumiére premietali už niekoľkokrát a takmer vždy bolo vypredané. A tak i tento rok 22. augusta, teda týždeň po začiatku festivalu po 55 rokoch, ponúkame reprízu jeho o 39 minút dlhšieho režisérskeho zostrihu z roku 1994," hovorí Ulman. Dodáva, že režisérsky zostrih oproti pôvodnej kinoverzii obsahuje vystúpenia Canned Heat, Janis Joplin, Jefferson Airplane. "A záverečný set Jimiho Hendrixa v ňom bol doplnený o dve ďalšie skladby," približuje aktuálnu verziu filmu. Režisérsky zostrih z roku 1994 bol po prvý raz uvedený na MFF Benátky a v októbri 2017 mala v USA premiéru digitálne reštaurovaná verzia filmu.



Hudobný dokument po svojom uvedení zaznamenal veľký úspech u divákov i kritiky. Zážitkom pre divákov a pamätníkov bolo napríklad vystúpenie Joea Cockera s cover verziou piesne The Beatles With a Little Help from My Friends, vystúpenie The Who či zoskupenia Sly and the Family Stone. "O pol štvrtej ráno prinieslo zmes funky, soulu a rocku - zaujal ma nielen ich elektrizujúci výkon, ale aj výborná spolupráca s publikom. Samozrejme, ikonickým okamihom bolo, keď Jimi Hendrix interpretoval The Star-Spangled Banner, teda národnú hymnu USA," poznamenáva Ulman k filmu, ktorý podľa časopisu Rolling Stone patrí medzi desať najlepších koncertných filmov všetkých čias a medzi 50 momentov, ktoré zmenili históriu rock and rollu.



Legendárny festival, na ktorom vystúpilo 32 interpretov, boli medzi nimi Joan Baez, Joe Cocker, Crosby, Stills & Nash, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Santana či Ten Years After, sa konal pod heslom Tri dni mieru a hudby od 15. do 18. augusta 1969 v štvortisícovom meste Bethel v štáte New York, 60 míľ od pôvodne plánovaného miesta Woodstock, jeho názov sa však už nemenil.