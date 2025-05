Worcester Youth Symphony Orchestra v Bratislave

Bratislava 21. Mája (OTS) - V utorok, 24. júna 2025 o 19.00 hod. vystúpi v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu úspešný 75-členný mládežnícky symfonický orchester z USA s vekovým rozpätím mladých umelcov 14 – 19 rokovDirigent Jonathan Colby pripravil mimoriadne zaujímavý program:britský skladateľ a dirigent (1875 –1912): The Bamboula; Rhapsodic Dance, Op. 75 / Bambola; Rapsodický tanec, op. 75Foto: Ars ante portasSamuel Coleridge-Taylor, otec kreol, matka Európanka, dosiahol ako skladateľ taký úspech, že ho bieli hudobníci v New Yorku počas jeho troch turné po Spojených štátoch začiatkom 20. storočia nazývali „africkým Mahlerom “. Zomrel na zápal pľúc 37 ročný. Nápis na hrobe: Príliš mladý na smrť: jeho veľká jednoduchosť, jeho šťastná odvaha v cudzom svete, jeho jemnosť spôsobili, že ho milovali všetci, ktorí ho poznali.Coleridge-Taylor žil na konci doby, keď sa mnoho skladateľov snažilo oživiť a zdôrazniť ľudové piesne a motívy z histórie svojich národov. V skladbe 24 černošských melódií sa mu podarilo osláviť hudbu Afričanov. Jedna z týchto 24 melódií se nazýva Bamboula. Bamboula je názov bubna a tanca, ktorý priniesli do Ameriky a Karibiku africkí otroci. Tu Coleridge-Taylor vkladá jednoduchú melódiu do tanečného formátu (rýchly, pomalý, rýchly) a vytvára mnoho variácíí.americká skladateľka, klaviristka, organistka, pedagogička (1887 –1953): Adoration / VzývanieFoto: Ars ante portas“Mám dva handicapy," písala skladateľka, "a to pohlavie a rasu". Našťastie pre Priceovú a nás, viacerí dirigenti ju brali vážne, a aj keď ich podpora nezabezpečila jej trvalú známosť v kultúrnej verejnosti, keď bola nažive. Pomohli jej však zapísať jej odkaz pre osvietenejšie časy, v ktorých dnes žijeme.Adoráciu napísala v roku 1951 ako dielo pre cirkevný organ, ale neskôr dostalo nový život v aranžmánoch pre sólové husle a sláčikový orchester.český hudobný skladateľ obdobia romantizmu. (1841 –1904): Symphony No 8 in G Major, Op. 88 / Symfónia c. 8 G dur, Op. 88Premiéra bola v Prahe 2. februára 1890 pod taktovkou autora. Na rozdiel od iných Dvořákových symfónií je to hudba veselá a optimistická.Foto: Ars ante portashttps://www.juras.sk/novinky/koncert-worcester-youth-symphony-orchestra/Podporme vzdelávanie mladých talentovaných vedcov v oblasti onkologického výskumu na prestížnych pracoviskách v zahraničí! Získané vedomosti a praktické skúsenosti uplatnia na domovských pracoviskách. Posilnenie vedeckej excelentnosti a rozvíjanie medzinárodných spoluprác v oblasti onkologického výskumu sú kľúčom pre zlepšenie diagnostiky a liečby onkologických ochorení.Prispejte do zbierky na koncerte alebo (aj) prostredníctvomSúhrnDirigent Jonathan ColbyUtorok, 24. jún 2025, 19.00 hod.Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, BratislavaSedenie je voľné, bez číslovaných miest.Vstupné 7 €, 5 € mládež do 18 rokov, seniori 62+, ZŤPAgentúra Kováčová, tel. 0950 532 692Kníhkupectvo Jonatan, Legionárska 2, tel.: +421 948 754 471 (pracovné dni 14.00 – 18.00 hod.)Foto: Ars ante portasThe Prague Concert Co.Nadácia Výskum RakovinyInfo: jan@juras.sk; +421 905 716 851; www.juras.sk