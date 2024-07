World Music Festival Bratislava privíta hudobníkov z 12 krajín sveta

Bratislava 26. júla (TASR) - Hudobníkov z 12 krajín sveta privíta v polovici augusta na rôznych miestach hlavného mesta World Music Festival Bratislava. V programe má funkovú balkánsku dychovku, indickú farebnú hudobno-tanečnú šou, ethno jazz so špičkovým gitaristom, virtuózneho marockého hráča na lutnu či balkánske piesne sprevádzané body percussion. V hlavnom meste zaznejú aj orientálne rytmy zo severu Afriky, maďarské alebo neapolské piesne.



Okrem koncertov prinesie festival aj tanečné vystúpenia, workshopy, filmy a ďalšie sprievodné akcie. Súčasťou podujatia je medzinárodná konferencia určená pre odbornú verejnosť a hudobníkov. "Jej úlohou je priblíženie slovenskej hudobnej scény profesionálom zo zahraničia a tiež networking, zdieľanie poznatkov a začlenenie slovenskej scény do medzinárodnej komunity world music," vysvetľujú organizátori festivalu.



Zámerom podujatia je vytvoriť priestor na dialóg medzi kultúrami, rešpekt k vlastnej tradícii a komunikácia medzi ľuďmi prostredníctvom umenia. "K tolerancii, porozumeniu, otvorenosti a rešpektu sa hlásime spolu s hudobníkmi a divákmi," dodávajú organizátori festivalu, ktorý je od roku 2017 členom združenia Forum of worldwide music festivals (FWMF).



V poradí 9. ročník World Music Festivalu Bratislava sa uskutoční od 15. do 18. augusta.