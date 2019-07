World Music Festival ponúkne aj program so slovenskými kapelami

V sobotu 28. septembra vystúpi skupina Roc'hann a Trojka Zuzany Homolovej, v nedeľu Michal Noga Band a skupina Romanika s hosťujúcim Stanom Palúchom, producentom albumu.

Bratislava 29. júla (TASR) - World Music Festival v Bratislave ponúkne počas štvrtého ročníka v dňoch 27. - 29. septembra showcase program so slovenskými kapelami. Tento rok sa v bratislavskom Véčku predstavia kapely rôznorodé ako samotná slovenská scéna world music.



V sobotu 28. septembra vystúpi skupina Roc'hann a Trojka Zuzany Homolovej, v nedeľu Michal Noga Band a skupina Romanika s hosťujúcim Stanom Palúchom, producentom albumu. Zmena oproti minulým rokom je v širšom žánrovom zábere. Keďže na Slovensku figuruje niekoľko výnimočných ľudových súborov a umelcov, ktorí sa venujú ľudovej hudbe, dostane tento rok priestor aj Michal Noga so svojou skupinou. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Samotný World Music Festival ponúkne bohatý trojdňový program, kde okrem slovenských interpretov čakajú divákov aj koncerty interpretov, ako Aziza Brahim zo Západnej Sahary, sestier M. Lalitha a M. Nandini z Indie, legendárnej skupiny Canzoniere Grecanico Salentino, s modernou interpretáciou juhotalianskeho štýlu pizzica, oceňované arménsko-turecké duo Vardan Hovanissian & Emre Gültekin či úspešného argentínskeho umelca Rumbo Tumba. Súčasťou festivalu sú aj ďalšie podujatia, medzi nimi medzinárodná odborná konferencia, workshopy, prednášky, afterpárty a ďalšie, určené odborníkom aj širšej verejnosti. World Music Festival získal minulý rok ocenenia Najlepší nový festival a Najlepší malý/stredný festival spomedzi 20 etnofestivalov na svete v ankete Transglobal World Music Chart.



Showcase, alebo „výkladná skriňa“ je špeciálny pojem používaný v hudobnej hantírke pre podujatie, kde dostávajú šance interpreti a kapely, ktoré majú záujem presadiť sa v zahraničí. World Music Festival už od jeho vzniku zahŕňa do svojho programu takto koncipovanú prehliadku a pozýva zahraničných delegátov s úmyslom predstaviť im slovenské kapely. Významní hudobní profesionáli a novinári z oblasti world music a džezu tak majú príležitosť bližšie spoznať slovenskú hudobnú scénu a osobne sa stretnúť s jej zástupcami v rámci koncertov aj konferencie.



Showcase sa v mnohom líši od bežného koncertu, na taký chodia zvyčajne poslucháči, ktorí už interpreta poznajú. Na festivalových showcase koncertoch to majú kapely ťažšie, pretože v krátkom čase musia presvedčiť delegátov o svojich kvalitách. Aj preto sú na koncertoch vítaní diváci, aby svoje obľúbené skupiny podporili a vychutnali si hudbu týchto výborných skupín vo Véčku.