Xindl X predstavuje vianočný videoklip k piesni Čas to zabalit

Bratislava 30. novembra (TASR) – Český spevák a skladateľ Xindl X prichádza s vianočnou piesňou Čas to zabalit. Zároveň k nej zverejnil poeticky ladený videoklip, ktorý režíroval Jonáš 'Lipo' Červinka. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Pred siedmimi rokmi som ako Grinch pokazil mnohým rodinám Vianoce tým, že som do sveta vypustil pieseň, vďaka ktorej si teraz celý rad detí pod stromčekom spieva „Štedrý večer nastal, keď som doma chľastal.“ Tento rok som sa to rozhodol napraviť tým, že zložím i jednu vážnu vianočnú pieseň, ktorá viac odpovedá tomu, ako Vianoce skutočne vnímam,“ povedal o novej piesni pre médiá Xindl X. O vizuálnu podobu klipu sa postaral talentovaný hudobník a režisér Jonáš 'Lipo' Červinka. Ten k spolupráci hovorí: „Využil som skutočnosť, že vianočná pieseň, ktorú mi Xindl X poslal, je trochu v inej polohe, než som u neho zvyknutý. Mne táto jeho lyrická stránka veľmi sedí.“



Jonáš je tiež autorom scenára a dej videoklipu zasadil do severných Čiech, kde vyrastal. „Príbeh rodiny odohrávajúci sa v prostredí vlakovej stanice som zvolil zámerne. Jednak pre mňa majú vlaky nezameniteľnú atmosféru, a jednak mi osobne evokujú čas Vianoc. Vo svojich klipoch sa rád vraciam ku svojim koreňom, aj preto je dej zasadený do kraja, v ktorom som sám vyrastal,“ dodal režisér.



Xindl X odohral 28. novembra veľmi úspešný koncert v pražskom Forume Karlín. Pred vypredaným hľadiskom si prevzal aj platinovú platňu za album Sexy exit a oznámil termíny ďalších veľkých samostatných koncertných šou. V roku 2021, presnejšie 30. januára, vystúpi Xindl X v pražskej O2 aréne. Nebudú chýbať jeho najväčšie hity a zaujímaví hostia.