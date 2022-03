Xindl X prichádza s klipom k singlu Terapie

Bratislava 27. marca (TASR) – Spevák, pesničkár a skladateľ Ondřej Ládek, známejší ako Xindl X, vydal v októbri minulého roka album Terapie, ktorý sa dočkal skvelých ohlasov nielen od fanúšikov, ale aj od hudobných kritikov. K rovnomennej titulnej pesničke Terapie vydal originálny videoklip. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Pieseň je o tom, že každý vie najlepšie, ako má žiť svoj život. Každý vie najlepšie, ako má urobiť v podstate čokoľvek a nebojí sa vám to povedať. A o tom, že aj napriek týmto radám býva dosť ťažké zostať sám sebou,“ približuje význam textu Ondřej.



Svojho vizuálu sa dočkalo už viacero piesní z tohto introspektívneho počinu. Naposledy to bol videoklip k silnej piesni Lovec Perel. Skladba Terapie dostala animovaný klip, a to opäť z dielne dvorného výtvarníka a režiséra Ondřeja Pfeiffera.



„Pracujeme spolu už od doby, kedy Xindl ešte nebol Xindl a málokto do mňa vidí ako on. A pretože je pre mňa táto pesnička dosť osobná, tak bolo jasné, že to nemôže robiť nikto iný. Je to náš dvanásty spoločný klip a ja som presvedčený, že je ten najlepší,“ vraví o režisérovi spevák.



Fanúšikovia tak môžu vo videoklipe vidieť Xindlovo alter ego, ktoré poznajú z obalu nového albumu. „Je to panáčik, ktorý má miesto hlavy jedno veľké vnímavé oko a žije vo svete ľudí, ktorí majú miesto hlavy len jedny veľké utárané ústa,“ popisuje Ládek. O deji v klipe dodáva: „Je to o jednom dni pána Očka a jeho každodennom boji s Povídalkami okolo neho. Taká ľahká autobiografická reportáž zo sveta introvertných ľudí.“



Doposiaľ najväčšiu šou svojej kariéry predvedie už 5. apríla v pražskom O2 Universum. Xindl X pokrstí album Terapie, prídu aj viacerí hudobní hostia ako Pokáč, Tereza Mašková, Pavel Čadek, Mirka Miškechová alebo aj 60-členný zbor Maranatha Gospel Choir. „Verím, že to bude zážitok nielen hudobný, ale aj vizuálny, opäť vďaka Ondrovi Pfeifferovi, ktorý ku všetkým piesňam pripravil špeciálne projekcie,“ uzatvára Ondřej Ládek.



Terapie klip: