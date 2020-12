Z finalistov Ceny Oskára Čepana 2020 najviac zaujal divákov J. Pilát

Bratislava 8. decembra (TASR) - Finalista Ceny Oskára Čepana 2020 Jozef Pilát získal Divácku cenu, z 399 hlasov mu diváci odovzdali 142. Vyhlásenie uzavrelo tohtoročnú výstavu finalistov COČ, ktorá bola v žilinskej Novej synagóge inštalovaná do nedele 6. decembra. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



Výstava bola spoločnou prezentáciou finálovej štvorice 25. ročníka COČ - Ludmily Hrachovinovej, Daniely Krajčovej, Kristiána Németha, Jozefa Piláta. O laureátke ceny Daniele Krajčovej rozhodla odborná medzinárodná porota už 13. novembra.



"Nesmierne nás potešilo, že sa na diváckom hlasovaní zúčastnilo až 399 ľudí, najmä ak prihliadneme na fakt, že takmer tri týždne zo svojho konania bola výstava pre protipandemické opatrenia zavretá," uviedla Lucia Gavulová, riaditeľka Nadácie - Centrum súčasného umenia, ktorá COČ organizuje.



Návštevníci mali možnosť hlasovať za svojho víťaza počas dní, keď bola výstava v Novej synagóge otvorená. Ako dodala Golianová, ich 'hlas' predstavoval šperk z hlasovacích plaketiek, ktorého autorkou je druhý rok výtvarníčka Lucia Gašparovičová: "Koncepčne v ňom nadviazala na minuloročnú cenu, keď možnosť hlasovať za víťaza publika zaviedla Nadácia – Centrum súčasného umenia prvýkrát."



Popradčan Jozef Pilát (1992) sa na výstave prezentoval videoinštaláciou They Burn the Thistle a priestorovou formou Pichliač. Autor je aktuálne doktorandom na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, v Ateliéri vvv (vizuálne. verbálne. verejné) pod vedením Martina Piačeka. Magisterský titul získal na Akadémii výtvarných umení vo Varšave (2013 - 2018), na oddelení maľby u profesora Wojciecha Zubala, so špecializáciou na umenie vo verejnom priestore. V rokoch 2015 až 2016 študoval na Univerzite umení v Berlíne, v maliarskom ateliéri profesorky Valerie Favré. Vystavoval prevažne v Poľsku, ale aj vo Fínsku, v Česku a na Slovensku.