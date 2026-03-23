Z kopačiek až na vrchol ultra-bežeckého rebríčka
Patrik Milata a jeho sila vytrvalosti.
Bratislava 23. marca (OTS) - Boli časy, keď behal po trávniku za loptou. Dnes zdoláva tisíce výškových metrov, bojuje s vlastným telom na najprestížnejších európskych tratiach a patrí medzi slovenskú špičku. Úspešný ultrabežec Patrik Milata prichádza na festival Hory a mesto, aby ukázal, že cesta k víťazstvu nevedie cez skratky, ale cez pády, operácie a neoblomnú vôľu.
Pre niekoho je beh koníčkom po práci, ale pre Patrika je to absolútna priorita ako kyslík, ktorý dýcha. Patrik Milata, aktuálna dvojka slovenského trailového rebríčka a reprezentant, ponúka príbeh, ktorý vás prinúti prehodnotiť vaše vlastné limity.
Ako sa z priemerného bežca na Spartan pretekoch stal ultrabežec, s ktorým treba počítať na najvyšších priečkach v strednej Európe?
Od prekážok k nekonečným horizontom
Patrikova cesta nezačala v tieni Álp, ale na futbalovom ihrisku. Prvé dotyky s náročným terénom prišli cez prekážkové behy (OCR), ktoré bral pôvodne len ako spestrenie. Vášeň ho však postupne pohltila. V prednáške na festivale Hory a mesto vás prevedie transformáciou z „obyčajného“ účastníka Spartan Race na elitného ultrabežca, s ktorým dnes musia počítať súperi v celej strednej Európe.
Telo nevládze, ale hlava ide ďalej
Úspech v ultratraile nie je zadarmo. Patrikov príbeh je lemovaný nielen medailami, ale aj bolesťou. Zranenia a následné operácie by mnohých odradili, no pre neho sa stali katalyzátorom. Učí nás, že v každej prekážke – či už na trati alebo v živote – sa dá nájsť niečo dobré. Práve schopnosť vrátiť sa po páde ešte silnejší z neho urobila bežca, ktorý dnes sebavedomo klope na dvere svetovej špičky.
Čo vás na prednáške čaká?
Patrik musel zdolať na svojej ceste mnoho prekážok nie len na tratiach, ale aj v živote – v podobe zranení a následných operácií, ktoré ho postretli. Avšak vďaka sile vytrvalosti a pevnej vôli sa mu podarilo ich prekonať a vrátiť sa silnejší. Vo všetkom zlom hľadá niečo dobré a aj vďaka výzvam, ktorým čelil, sa stal tým, kým je v súčasnosti – jedným z najúspešnejších slovenských ultrabežcov a členom reprezentácie.
V prednáške sa dozviete, ako sa z priemerného bežca na Spartan pretekoch stal ultrabežec, s ktorým treba počítať na najvyšších priečkach v strednej Európe a jeho jasným cieľom je porovnávať sa so svetovou špičkou, na veľkých, najvýznamnejších zahraničných pretekoch.
