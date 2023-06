Kronerová a Plodková si v novej komédii zahrali mamu a dcéru

Bratislava 27. júna (TASR) - Život pre samoukov je názov filmovej komédie, v ktorej sa ako mama a dcéra predstavia Zuzana Kronerová a Jana Plodková. Filmová novinka od tvorcov komédie Striedavka opisuje s nadhľadom a iróniou život dnešných štyrisiatničiek.



"Hlavná hrdinka Klára sa po štyridsiatke zo dňa na deň stane single. Ocitá sa v nepredvídateľnom svete randenia a zoznamovacích trapasov, popritom vychováva dve dcéry, snaží sa prežiť výstredný životný štýl svojej excentrickej mamy aj rady do života od svojráznej vzťahovej koučky, influencerky a 'trénerky šťastia'," približuje Bontonfilm snímku, ktorá príde do kín 6. júla.



Film natočila režisérka Jitka Rudolfová podľa knižného bestselleru Barbory Šťastnej s názvom Láska pre samoukov. "Páčila sa mi najmä vďaka irónii a celkovému nadhľadu nad životnými situáciami, ktoré v určitom veku zažíva väčšina žien," hovorí Rudolfová s tým, že film by mal byť viac komédia než romantika. "Akákoľvek romantika je totiž vo filme vždy nejako prevalcovaná nečakanými okolnosťami, iróniou a sarkazmom hlavnej hrdinky," dodáva režisérka.



Komédia rozpráva príbeh Kláry (Jana Plodková), ktorá si myslí, že má fungujúce manželstvo, ale len dovtedy, kým sa s ňou jej manžel (Jaroslav Plesl) nečakane nerozíde. U mužov sa vraj kríza stredného veku prejavuje tým, že sa rozvedú a kúpia si motorku. Klára si namiesto toho kúpi nový bicykel a presťahuje sa k svojej mame.



"Provizórne spolužitie extravagantnej matky a dospelej dcéry prináša so sebou komické generačné a osobnostné strety. Navyše, Klára akosi prestáva rozumieť svojej dospievajúcej dcére, ktorá začne rozprávať takmer výlučne po anglicky," poznamenáva distribučná spoločnosť k problémom hlavnej hrdinky. Tá je navyše nútená stretávať sa so svojráznou samozvanou vzťahovou koučkou Muriel (Barbora Seidlová), ktorá ju sprevádza na ceste lásky k sebe samej. Súčasťou tejto cesty je aj randenie s novými mužmi, pri ktorom Klára naráža takmer výlučne na samé problémové až nepoužiteľné "typy".