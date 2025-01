Z. Kronerová: Dnešným deťom nezávidím, treba sa o ne viac zaujímať

Bratislava 22. januára (TASR) - Po svetovej premiére v Annecy a premietaniach na medzinárodných filmových festivaloch mieri oceňovaný animovaný film "Keď život chutí" k divákom na Slovensku. Snímku režisérky, animátorky a ilustrátorky Kristiny Dufkovej, v ktorej hlavný hrdina bojuje s prechodom medzi detstvom a dospievaním, vlastnými emóciami i nadváhou, uviedli tvorcovia a herci v utorok (21. 1.) na slávnostnej premiére v Bratislave.



Prináša príbeh obézneho 12-ročného chlapca s excelentnými kuchárskymi schopnosťami Benjamína Pipetku, ktorého čaká najťažší rok jeho doterajšieho života. Na základe odporúčania školskej lekárky je nútený aktívne riešiť svoju nebezpečnú nadváhu. "Dnešné deti žijú v komplikovanom a zložitejšom svete, ako sme žili my. Už len tým, že neexistovali mobilné telefóny a ani internet. A ten je dobrý sluha, ale zlý pán. Môže spôsobovať závislosť a aj škodiť," hovorí Zuzana Kronerová, ktorá v slovenskej verzii snímky "o láske k životu, k svojim blízkym, ale hlavne k sebe samému" prepožičala hlas Benovej lekárke. Herečka si myslí, že dnešný život je menej zdravý, viac komplikovaný, stresujúci a to možno spôsobuje duševné ochorenia a dokonca obezitu. "Dnešným deťom nezávidím. Treba im vytvoriť čo najlepšie prostredie a dopriať im viac športu, nie sedení pri telefónoch. A viac sa o nich zaujímať - to je úloha nás rodičov a starých rodičov".



Napriek starostlivosti lekárov a dietológov nachádza Ben motiváciu k chudnutiu veľmi ťažko. Jeho postoj sa mení na začiatku školského roka, keď zisťuje, že zo spolužiačky Kláry sa počas dvoch prázdninových mesiacov stalo najkrajšie dievča triedy. Mladý Pipetka sa viac ako kedykoľvek predtým hanbí za svoje telo a dotýka sa ho posmech starších spolužiakov a školského telocvikára. Napokon zisťuje, že skutočná láska sa začína láskou k sebe samému.



"Kľúč k prijatiu samého seba je vybrať si tú správnu partiu, mať okolo seba tých správnych ľudí. A určite je to aj o komunikácii a o prístupe rodičov," hovorí Soňa Norisová, ktorá nadabovala Benovu mamu. Podľa herečky je dôležité, aby deti vedeli, že rozprávať sa o probléme je dôležité. "Aby vedeli, že čo možno na začiatku vyzerá ako problém, problémom nemusí byť a na konci sa vie vyriešiť. A možno tou cestou k vyriešeniu pochopia samého seba".



Česko-slovensko-francúzsky film Keď život chudí vznikol na motívy detskej knihy Mikaela Olliviera La Vie, en gros. Do slovenskej kinodistribúcie ho uvedie Magic Box Slovakia 30. januára.