Po koľajach sa bude opäť premávať Vlak literatúry

Lučenec 23. júna (TASR) - Do regiónu Novohrad sa po piatich rokoch opäť vracia Vlak literatúry. Na trati medzi Lučencom a Utekáčom predstaví svoje diela 15 autorov z rôznych kútov Slovenska, pripravený je tiež workshop, kultúrny program či exkurzia. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Vlak literatúry vyrazí na koľaje v pondelok (26. 6.), priaznivci písaného slova sa stretnú na pravé poludnie na železničnej stanici v Lučenci, súčasťou slávnostného otvorenia podujatia bude aj kultúrny program. Vlak počas svojej cesty do obce Utekáč prejde 13 zastávok a svoju tvorbu v ňom predstaví 15 autorov.



"Počas jazdy prebieha prezentácia vlastnej tvorby literátov, poväčšine členov literárnych klubov z celého Slovenska. Publikom sú najmä bežní cestujúci, ktorí sa počas jazdy neustále menia, pristupujú a vystupujú, pričom jazdu vlakom si spríjemňujú poéziou, prózou a pôvodnou hudobnou tvorbou. Je to inovatívny projekt, zameraný na spropagovanie súčasných autorov," priblížil riaditeľ odboru kultúry Úradu BBSK Peter Černek.



Čítačku vo vlaku vždy vedú dvaja spisovatelia a moderátor, tohtoročným hosťom je herec Lukáš Latinák. Lektori priamo vo vlaku robia i rozbor tvorby, jeho výsledkom bude na jeseň uvedenie literárneho zborníka. Vlakom literatúry sa v pondelok stane osobný vlak z Lučenca do Utekáča s odchodom z Lučenca o 12.48 h, späť do Lučenca sa autori odvezú vlakom s odchodom o 16.17 h.



"Aj toto je jedno z podujatí, ktorými sa v našom kraji snažíme urobiť kultúru dostupnou, zrozumiteľnou a uchopiteľnou aj pre ľudí v regiónoch. Je pre nás dôležité vytvárať také podmienky, aby nebolo umenie vnímané len ako niečo pre elity, ale aby prišla kultúra priamo za ľuďmi. V tomto prípade dokonca nielen príde, ale bude cestovať spolu s nimi," uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.



Vlak literatúry vyráža na koľaje každých päť rokov, prvýkrát sa podujatie uskutočnilo v roku 2013. Netradičnú prezentáciu tvorby literárnych autorov vo vlaku a na železničných staniciach organizuje Novohradské osvetové stredisko Lučenec.