Zo Zvolena zmizlo od začiatku roka 267 voľne pohodených striekačiek

Zvolen 14. augusta (TASR) – Z verejných priestorov mesta Zvolen zmizlo za prvých sedem mesiacov tohto roka 267 voľne pohodených injekčných striekačiek. Pre TASR to uviedla Michaela Jombíková Janáková, ktorá sa v rámci programu Bezpečne v komunite Zvolen týmto problémom zaoberá.



Pripomenula, že z celkového množstva 102 striekačiek pochádzalo z bezpečnostných škatúľ. Ďalších 127 striekačiek zlikvidovali pracovníci a dobrovoľníci pri pravidelných verejných zberoch. "Tiež sa nám podarilo zničiť 38 striekačiek na základe podnetov od obyvateľov mesta," spomenula s tým, že občania kontaktovali komunitu 18-krát.



Podľa nej najčastejšie nachádzajú striekačky v parku za plavárňou, na Novozámockej ulici a na Môťovskej ceste. "Aktuálne sa do našich aktivít pravidelne zapájajú dvaja dobrovoľníci, ktorí pochádzajú zo Zvolena," poznamenala. Doplnila, že v máji tohto roka osadili vo Zvolene druhú bezpečnostnú nádobu na striekačky. Nachádza sa na sídlisku Západ. "Umiestnenie sa ukazuje ako dobre zvolené, opakovane v ňom nachádzame uložené použité injekčné striekačky," zhodnotila.



Vo Zvolene funguje tento program od roku 2019. Prvými krokmi boli na začiatku osadenie bezpečnostnej nádoby na striekačky na autobusovej stanici. Pokračovaním boli prednášky o drogovej problematike pre odbornú aj širokú verejnosť. "Cieľom programu je ochrana verejného zdravia prostredníctvom bezpečnej likvidácie injekčných striekačiek a zníženie rizika prenosu infekčných ochorení pri náhodnom poranení," priblížila Michaela Jombíková Janáková. "Pracovníci nájdenú injekčnú striekačku rukavicami alebo pinzetou vložia do plastovej nádoby na medicínsky odpad. Túto nádobu následne odovzdáme do špecializovanej spaľovne odpadov, kde ju bezpečne zlikvidujú," vysvetlila.



V prípade nálezu takéhoto odpadu môže verejnosť pracovníkov kontaktovať prostredníctvom sociálnej siete, na e-mailovej adrese bezpecnevkomunitezvolen@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 917 906 823.