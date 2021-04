Z. Smatanová: Nič na svete nie je podstatnejšie, ako zdravie

Bratislava 7. apríl (TASR) - Svetový deň zdravia v statuse na sociálnej sieti pripomenula v stredu svojím fanúšikom aj speváčka a skladateľka Zuzana Smatanová. "Nič na svete nie je podstatnejšie, ako zdravie. Fyzické, ale aj psychické," píše Zuzana s odkazom na príspevok Ligy za duševné zdravie SR.



"Na naozajstný význam týchto slov príde každý, kto sa dotkol dna, koho bytie sa otriaslo v úplných základoch a začal odznova," uvádza speváčka a skladateľka, ktorá v čase pandémie znovuobjavila svoj výtvarný talent. "Ilustrovanie ma zachránilo najmä po psychickej stránke, pretože som sa mohla upnúť na inú tvorivú činnosť a netrápiť sa frustráciou, že nemôžem hrať koncerty. Skladanie pesničiek je a vždy bude prioritou, ale nedá sa to robiť vždy a stále. Potrebovala som od toho prestávku, upriamiť svoju hlavu aj na niečo iné, a preto mi prišlo ilustrovanie ako tá najvhodnejšia aktivita," povedala v ostatnom rozhovore pre TASR Smatanová.



V aktuálnom statuse na facebookovom profile ďalej vyzýva svojich priaznivcov: "Každé ráno ďakuj za to, že dokážeš dýchať, že si spomenieš na to, ako sa voláš, že udržíš lyžicu, že prejdeš z kuchyne do izby, že vieš čo je radosť a máš zmysel života, pre ktorý sa ráno budíš. Nezabudni."



Svetový deň zdravia (World Healthy Day) - 7. apríl - je v kalendári zapísaný od roku 1950. Bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (World Health Organization - WHO) ako pripomenutie si vzniku tejto špecializovanej medzivládnej organizácie systému OSN, ktorá sa zaoberá problematikou zdravia.