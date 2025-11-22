< sekcia Kultúra
Z Viedne a popri Dunaji prišiel André Rieu roztancovať Bratislavu
Rieu, ktorý je skladateľ, huslista, kapelník aj zabávač, doplnil vystúpenie historickými faktami o Johannovi Straussovi a nechal na pódium priniesť kováčsku nákovu.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Symbolicky priamo z Viedne do Bratislavy a popri krásnom modrom Dunaji v piatok (21. 11.) pricestoval kráľ valčíkov André Rieu a roztancoval vypredanú Tipos arénu. S tónmi pochodu gladiátorov nastúpil cez celú halu až na pódium 60-členný Johann Strauss Orchestra, ktorý sa skladá zo 17 národností a sólistov z celého sveta.
So svojím jedinečným zvukom a piesňami Maria Marí!, Chianti Lied a neapolskou Torna a Surriento sa predstavili traja tenori z Tasmánie, Maďarska a Belgicka. Rieu, ktorý je skladateľ, huslista, kapelník aj zabávač, doplnil vystúpenie historickými faktami o Johannovi Straussovi a nechal na pódium priniesť kováčsku nákovu. Kováča z Venezuely, člena orchestra, tak za tónov polky Feuerfest predstavil nielen hudobne, ale aj jeho remeslom.
Svojím príchodom na pódium zjemnila atmosféru piesňou z Ľadového kráľovstva Let It Go 17-ročná holandská speváčka Emma Kok, po ktorej nechýbala dojímavá Voilá. Nežnému pohlaviu patrila scéna aj ďalej, sopranistka Anna Majchrzak zaspievala You Raise Me Up. Umenie zahrať na panovej flaute bez rúk ukázal švajčiarsky hudobník Michel Tirabosco so skladbou Across the Stars.
Rieu to s publikom vie - zapískalo si s orchestrom na valčík Sportpalast - Walzer, pri tónoch Na krásnom modrom Dunaji sa zdvihli zo sedadiel páry a zatancovali si valčík priamo v sále, a tlieskalo na Radetzky March pri padajúcich farebných balónoch. Nevynechal ani svoj orchester so slovenským „na zdravie“, ten si nalieval bublinky hrajúc Libiamo z La Traviaty.
Vrcholom večera boli páni zo španielskej kapely Los del Rio s hitom Macarena, ktorý doplnili rytmami La Bamba. Publikum v závere viac ako 2,5-hodinovej šou dostalo Adieu mein kleiner Gardeoffizier a farbami i svetlom hýriacu skladbu Marina.
André Rieu, 76-ročný rodák z holandského Maastrichtu, predal po celom svete viac ako 40 miliónov CD a DVD a získal vyše 500 platinových a 270 zlatých ocenení. Jeho koncerty sú pravidelne vypredané vo veľkých arénach. V Bratislave vystúpi aj v sobotu a oznámený je už aj termín budúcoročného koncertu - 5. november 2026.
