Z výstavy Tutanchamon rovno do Egypta
Jeden z návštevníkov vyhrá rodinnú dovolenku v krajine faraónov!
Autor OTS
Bratislava 26. februára (OTS) - Zažite Egypt doslova na vlastnej koži! Navštívte výstavu Tutanchamon – jeho hrobka a poklady a vyhrajte zájazd do krajiny faraónov! Stačí jediná vstupenka a sen o Egypte sa môže stať skutočnosťou. Vyhrajte pobyt v Egypte pre štyri osoby, ktorý premení fascináciu starovekými pokladmi na skutočné dobrodružstvo medzi pyramídami.
Návštevníci výstavy Tutanchamon – jeho hrobka a poklady sa môžu tešiť na mimoriadnu príležitosť. Organizátori výstavy pripravili v spolupráci s cestovnou kanceláriou Satur súťaž o atraktívnu hlavnú cenu – rodinnú dovolenku do Egypta!
„Chceme návštevníkom ponúknuť viac než len prehliadku výstavy. Egypt, ktorý objavia prostredníctvom autentickej rekonštrukcie hrobky a vzácnych artefaktov, môžu následne spoznať aj naživo – priamo v krajine pyramíd, chrámov a starovekých tajomstiev,“ vysvetľuje Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Group.
Súťaž prepája jedinečný kultúrny zážitok s možnosťou zažiť krajinu faraónov na vlastnej koži. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci návštevníci výstavy. Stačí po predložení vstupenky vyplniť registračný formulár, ktorý je k dispozícii priamo na mieste konania výstavy, a splniť podmienky uvedené vo formulári.
„Takúto krásnu a výnimočnú výhru ponúkame vďaka CK Satur našim návštevníkom po prvýkrát. Veľmi si želáme, aby sme im takto splnili malý cestovateľský sen. Veríme, že ich táto príležitosť nadchne, inšpiruje a prídu si výstavu pozrieť nielen ako jedinečný kultúrny zážitok, ale aj ako začiatok vlastného dobrodružstva v krajine faraónov,“ uvádza Zuzana Benediktová.
Hlavnou cenou je rodinný pobyt v Egypte pre štyri osoby - dvoch dospelých a dve deti). Výhercovia tak budú mať možnosť premeniť inšpiráciu z výstavy na skutočný cestovateľský zážitok.
„Súťaž bude od 15. februára do 31. marca 2026. Každého návštevníka, ktorý v tomto období príde na výstavu s platnou vstupenkou, automaticky zaradíme do žrebovania o hlavnú cenu – rodinnú dovolenku do Egypta pre štyri osoby. Výhercu vyžrebujeme 1. apríla 2026. Všetky informácie a podrobné podmienky súťaže sú k dispozícii na www.tutanchamon.sk,“ uzatvára Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Group.
Výstava Tutanchamon – jeho hrobka a poklady je ideálnym programom pre rodiny, školy aj jednotlivcov. Výstava sa nachádza v Bratislave, v Sport Mall v Lamači a je otvorená každý deň, počas týždňa od 9:00 do 19:00, počas víkendov od 9:30 do 19:00. Vstupenky sú v predaji na mieste alebo online: https://www.tutanchamon.sk/vstupenky
Čo návštevníkov na výstave čaká:
• presná rekonštrukcia hrobky faraóna Tutanchamona objavenej Howardom Carterom v roku 1922
• stovky majstrovsky spracovaných replík zlatých pokladov, sôch a artefaktov
• audiosprievodca v cene vstupenky vrátane špeciálneho detského audiosprievodcu
• jedinečná imerzívna zóna, ktorá návštevníkov prenesie do starovekého Egypta
• zvýhodnené rodinné vstupenky a vstupné pre seniorov
• bezplatné parkovanie a výborná dostupnosť MHD
