Najväčší festival Colours of Ostrava je tu, zahviezdi aj Martin Garrix

Ostrava 13. júla (TASR) - V Ostrave v stredu začal najväčší multižánrový hudobný festival v Česku Colours of Ostrava, ktorý sa koná od roku 2002. Hlavnými hviezdami 19. ročníka sú skupiny The Killers, Twenty One Pilots či DJ Martin Garrix. Po dvojročnej covidovej prestávke organizátori na štvordňovom festivale očakávajú desaťtisíce návštevníkov. TASR o tom informuje na základe správ serverov iDNES.cz a iRozhlas.cz.



V industriálnej oblasti ostravských Dolních Vítkovíc postavili 19 scén a približne 300 stánkov. Hlavnými lákadlami by podľa organizátorov mohla byť americká dvojica Twenty One Pilots, skupina The Killers či holandský DJ Martin Garrix.



Okrem nich sa predstaví škótska indie rocková hudobná skupina Franz Ferdinand, írska folk-rocková skupina Hudson Taylor a z Ameriky dorazí sesterská blues rocková dvojica Larkin Poe. Na festivale zahrá aj izraelský husľový virtuóz Mark Eliyahu a ukrajinská raperka Aliby Pasková.



Z českých umelcov vystúpi napríklad Kapitán Demo, tanečná dvojica Bratři či skupina Circus Brothers, ktorá hrá najmä balkánske disco. Sláčikové teleso Juhočeskej filharmónie bude sprevádzať speváčku a skladateľku Markétu Irglovú, ktorá získala Oscara za pieseň k filmu Once. Zahrá aj miestny Permoník Choir Karviná.Ten má za sebou koncerty v newyorskej Carnegie Hall či v Sydney Opera House.



Okrem koncertov môžu ľudia navštíviť divadelné predstavenia, workshopy či diskusné fórum MeltingPot. Zájsť môžu na besedu s hercom, scenáristom a režisérom Jiřím Havelkom a v rámci programu Kino Českej televízie si budú môcť pozrieť dokumenty Šimona Šafránka vrátane portrétu speváka Miroslava Žbirku. Pripravený je aj program pre deti.



Na lepšiu orientáciu v areáli festivalu môžu ľudia využiť aplikáciu. "Je možné dostávať upozornenia na koncerty a je tam aj mapa," povedal hovorca festivalu Jiří Sedlák. Z dôvodu, že sa zrýchľuje šírenie covidu, budú v areáli zásobníky s dezinfekciou. "Samozrejme vyzývame návštevníkov a fanúšikov k zodpovednosti voči sebe samým, k vlastnému zdravotnému stavu, a teda aj k ostatným. Aby jednoducho nechodili chorí," dodal Sedlák.