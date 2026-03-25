Začal sa festival Hory a mesto, odborná porota ocenila deväť filmov
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - V Bratislave sa v stredu začal 26. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto. Odborná porota udelila ceny deviatim filmom, medzi nimi je aj slovenská produkcia. Výsledky filmovej súťaže vyhlásili na otvorení festivalu v bratislavskom nákupnom centre na ľavom brehu Dunaja, kde festival potrvá do nedele 29. marca.
Divákom ponúka príbehy z hôr a výprav, pohľad na súčasnú vysokohorskú turistiku. V programe nechýbajú náučné chodníky pre žiakov, školské premietania či lezenie pre deti. Festival premietne 51 dokumentárnych filmov. Odborná porota vyberala zo 170 prihlásených titulov. „Sme veľmi radi, že sme mali prihlásených toľko kvalitných dokumentov, ocenili sme deväť z nich. Diváci sa môžu tešiť aj na premietanie desiatich filmov zo slovenskej produkcie,“ hovorí programový riaditeľ festivalu Alan Formánek.
Hlavnými hosťami festivalu je lezecká dvojica Barbara „Babsi“ Zangerl a Jacopo Larcher, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti s lezením špár, mentálnou stratégiou a prípravou na veľké žulové dobrodružstvá. „Vyvrcholením bude príbeh prvého flash prelezu cesty Freerider na El Capitane,“ avizujú organizátori prednášku, ktorá sa uskutoční 28. marca.
„Slovák Robo Gálfy nám ponúkne náhľad do histórie skialpinizmu v Tatrách a vo svete, Češka Monika Benešová bude hovoriť o výstupe na Everest a pacifickej magistrále, Slováci Mišo Tlelka a Sofia Bočeva nedávno prešli Great Himalaya Trail a naša Danka Pellerová nás zavedie zasa naspäť na El Capitan v Yosemitoch,“ uviedol pre TASR Formánek k festivalových hosťom.
Z filmovej ponuky odporúča portrét Lezkyňa (Girl Climber), americký dokument režiséra Jona Glassberga o profesionálnej lezkyni Emily Harrington. Tá má za sebou Everest, osemtisícovky aj úspech na pretekárskej scéne, no jej najväčšia výzva je mentálna. Vo svete elitného lezenia, kde dominujú muži, sa rozhodne zapísať do histórie 24-hodinovým výstupom na El Capitan v Yosemitoch.
Hlavnú cenu Hory a mesto 2026 získal francúzsky film Hore je lepšie (Better Up There) v réžii Mathisa Dumasa. „Je to dôležitý film o prekonávaní nepriazne osudu, o láske a strate a o hľadaní rovnováhy medzi tým, čo hory dávajú, a tým, čo berú,“ uviedla porota k filmovému portrétu, ktorý prináša dojímavý príbeh freeridového lyžiara Léa Slemetta o jeho boji s nepriazňou osudu v snahe naplniť sny a posúvať vlastné hranice.
Cenu Literárneho fondu za najlepší pôvodný slovenský film si z festivalu odnesie snímka Erika Baláža Život v Karpatoch - Jeseň. Porota ocenila niekoľkoročné úsilie nakrútiť a majstrovsky spracovať autentické zábery divokej karpatskej prírody, ktoré sú vo filme prinášané v kontexte miznúcej európskej divočiny.
Informácie o ďalších filmoch a program festivalu nájdu záujemcovia na www.horyamesto.sk.
