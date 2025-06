Začal sa košický Art Film, Hercovou misiou ocenili Milana Ondríka

Košice 20. júna (TASR) - Medzinárodný filmový festival (IFF) Art Film začal v piatok v Košiciach svoj 31. ročník. Na otváracom ceremoniáli odovzdali prvé dve festivalové ocenenia.



Cenu Hercova misia si odnáša herec Milan Ondrík. Po prvýkrát udelili organizátori aj Cenu Milana Lasicu, ktorá je in memoriam udeľovaná významným hereckým osobnostiam slovenskej kinematografie. Cenu si prevzala rodina Ivana Mistríka pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. Otváracím filmom festivalu v Kunsthalle bola Kronika večných snílkov režiséra Rastislava Boroša.



Na záver najväčšieho filmového festivalu na Slovensku ocenia cenou Hercova misia aj českú herečku Danielu Kolářovú a cenou Zlatá kamera Martina Štrbu.



Festival potrvá do 27. júna a počas ôsmich dní ponúkne bohatú nádielku filmov v súťažných aj nesúťažných sekciách. „Vložili sme veľké úsilie do programu 31. ročníka IFF Art Film. Diváci uvidia 136 filmov, z toho 46 krátkych a 90 dlhometrážnych," uviedol umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.



Víťazi v medzinárodných súťažiach hraných filmov, krátkych filmov a filmov zo strednej a východnej Európy si aj tentokrát odnesú sošky Modrý anjel.



„Tešíme sa, že sa nám do programu podarilo získať aj víťazný film z tohtoročného festivalu v Cannes, Zlatou palmou ocenený film Drobná nehoda od iránskeho režiséra Džafara Panáhího. Ten mimochodom bol predsedom poroty na Art Filme v roku 2007,“ priblížil Palúch.



Dejiskom festivalového premietania sú aj Kulturpark, Kino Veritas, Kino Úsmev, Záhradné kino, Historická radnica a Tabačka Kulturfabrik.



Festival ponúkne aj bohatý industry program pre filmových profesionálov vrátane masterclassov, panelových diskusií a otázok a odpovedí s tvorcami filmov. Sprievodný program zahŕňa tiež koncerty, výstavy, špeciálne projekcie na netradičných miestach, talkshow, ale i detský program.