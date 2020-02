Začal sa tradičný Benátsky karneval

Benátky 16. februára (TASR) - V talianskom meste Benátky sa v nedeľu začal každoročný Benátsky karneval. Na otvorení podujatia, ktoré sprevádza "let anjela", sa na Námestí sv. Marka zišli tisícky ľudí, mnohí v tradičných maskách.



Každú prvú nedeľu tohto festivalu sa vyberie mladá žena, ktorá predstavuje "Máriu" a má česť predviesť akrobatické číslo - spustiť sa v špeciálnom kostýme na popruhoch z 99 metrov vysokej zvonice Baziliky sv. Marka na pódium pripravené pod chrámom, pričom rozhadzuje konfety.



"Ide o číru energiu, cítila som vietor, more, zem podo mnou, i oheň vo mne," uviedla pre tlačovú agentúru AFP tohtoročná predstaviteľa anjela Linda Paniová, pre ktorú bol tento zážitok "najšťastnejšou chvíľou v živote".



Stáročný Benátsky karneval, ktorý má korene v kresťanských oslavách pred pôstnym obdobím, láka zástupy zahraničných aj talianskych turistov svojou jedinečnou atmosférou masiek a divadelných predstavení.



Festival, ktorý bude trvať do 25. februára, vznikol v Benátkach v roku 1162, deň po vojenskom víťazstve.