Záchrana hradu Gýmeš pokračuje sanáciou kaverny

Jelenec 30. júla (TASR) – Sanáciou kaverny v plášti bastiónu nad vstupom do delovej bašty pokračuje záchrana hradu Gýmeš nad obcou Jelenec v okrese Nitra. Brigády organizuje združenie Castrum Ghymes, ktoré sa od roku 2007 podieľa na záchrane hradu. „Ministerstvo kultúry SR nás podporilo dotáciou. Vyzerá to, že aj napriek tohtoročnej situácii nás opäť čaká silná sezóna,“ uviedli zástupcovia združenia.



Počas prvých mesiacov tohto roka sa podarilo zorganizovať niekoľko brigád zameraných na bežné jarné práce. Okrem nich členovia združenia rozobrali lešenie v hranolovej vežičke renesančného predbránia či pod Kaplnkou sv. Jána. V apríli sa mal na Gýmeši uskutočniť archeologický výskum v delovej bašte, ktorý však museli pre pandémiu zrušiť. Výskum sa napokon uskutoční v termíne od 10. do 14. augusta. „Uvítame pomoc dobrovoľníkov. Svoju účasť môžu hlásiť členom nášho združenia,“ vyzvali záujemcov zástupcovia združenia.



Zrúcaniny Gýmešského hradu ležia na strmom kremencovom kopci Dúň. Obec Gýmeš sa písomne spomína už v Zoborskej listine z roku 1113 ako súčasť majetku benediktínskeho kláštora. Kráľ Ondrej II. obec v roku 1226 daroval Ivankovi zo starého rodu Hunt–Poznan. Ivankov syn Ondrej zachránil v bitke pri rieke Slaná život Belovi IV. a stal sa jeho chránencom. Ondrej je staviteľom kamenného hradu, ktorý nahradil staré hradisko. Od 18. storočia však hrad upadal. Keď neskôr vyhorel, v roku 1833 sa jeho železné konštrukcie použili pri stavbe miestneho cukrovaru.