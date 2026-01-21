< sekcia Kultúra
Začína sa 12. ročník prehliadky súčasných severských filmov Scandi
Scandi sa nevyhne ani surovej úprimnosti v medziľudských vzťahoch, čo dokazuje dánska dráma Na nové začiatky! v réžii Papriky Steen.
Bratislava 21. januára (TASR) - Dvanásť filmov z Dánska, Švédska, Nórska a Fínska premietnu na prehliadke súčasného severského filmu Scandi. Dvanásty ročník otvorí v stredu v Bratislave dánska komédia Posledný Viking režiséra Andersa Thomasa Jensena s Madsom Mikkelsenom a Nikolajom Lie Kaasom. Prehliadka bude v 57 kinách v 38 slovenských mestách. Potrvá do 28. januára.
Návštevníci sa okrem otváracieho filmu Posledný Viking od kultového režiséra Andersa Thomasa Jensena (Rytieri spravodlivosti, Adamove jablká) môžu tešiť napríklad na novinku Nech prší švédskeho filmára Hannesa Holma, režiséra oscarového hitu Muž menom Ove.
„Predstavuje hlboko emotívny príbeh o mrzutom dôchodcovi a zázraku, ktorý môže priniesť jedno nečakané priateľstvo,“ uvádza Scandi o snímke Nech prší, v ktorej hlavnú úlohu stvárnil herec Robert Gustafsson, hviezda filmu Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol.
Scandi sa nevyhne ani surovej úprimnosti v medziľudských vzťahoch, čo dokazuje dánska dráma Na nové začiatky! v réžii Papriky Steen. „Je to herečka, ktorá sa pred pár rokmi dala do režijnej tvorby, jej predošlý film Sviatky pokoja a mieru bol vianočno-nevianočný titul o širšej rodine zažívajúcej spolu patálie počas Vianoc,“ povedal pre TASR Dominik Hronec, kreatívny riaditeľ distribučnej spoločnosti Film Europe, ktorá prehliadku organizuje. Dodal, že Steenovej nová čierna komédia je zasadená do prostredia silvestrovskej oslavy, odhaľujúcej pod nánosom srdečnosti a humoru nečakané pravdy, ktoré nútia skupinu starých priateľov čeliť vlastnej minulosti.
Hlavným kinom prehliadky sa prvýkrát stalo novootvorené bratislavské kino Edison Filmhub, kde sa odohrá aj väčšina sprievodných podujatí. Prvým z nich bude 22. januára projekcia nórskeho animovaného filmu Medvedí princ, „veľkolepé, srdečné a inteligentne vtipné“ rozprávanie na motívy jednej z najobľúbenejších škandinávskych ľudových rozprávok. Projekciu doplní minimasterclass Miroslava Zumríka, odborníka na severskú literatúru.
V piatok (23. 1.) budú mať diváci príležitosť bližšie spoznať tvorbu Andersa Thomasa Jensena v rámci špeciálnej retrospektívy jeho filmov. Organizátori dávajú do pozornosti aj Švédsky deň, ktorý sa v novom bratislavskom butikovom kine uskutoční 24. januára, počas bohatého sprievodného programu nebude chýbať ochutnávka švédskych špecialít a stánok so severskou literatúrou.
Počas trvania prehliadky v Kine Film Europe môžu diváci navštíviť výstavu v Pistoriho paláci Švédska love story, venovanú švédskemu filmu a televízii.
