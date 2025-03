Začína sa 12. ročník Visegrad Film Forum

Bratislava 19. marca (OTS) - Ako vznikajú kultové snímky oceňovaných legiend filmového plátna? Filmári, ktorí majú na konte spoluprácu s režisérmi ako Jim Jarmusch, Darren Aronofsky či Guy Ritchie navštívia 19. – 22. marca Bratislavu, aby zdieľali svoje cenné skúsenosti so študentami ale aj nadšencami svetovej kinematografie.Štvordňové networkingové podujatie prinesie okrem masterclassov s uznávanými odborníkmi aj špeciálne projekcie filmov, ktoré zavedú účastníkov do zákulisia tvorby kultových hollywoodskych aj európskych snímok. Podujatie oficiálne zaháji v stredu večer film rumunského režiséraThe New Year That Never Came (2024), ktorý bude uvedený v slovenskej premiére. Do kina Lumière ho príde osobne uviesť rumunská producentka, ktorú Hollywood Reporter zaradil medzi 40 najvplyvnejších žien vo filmovom priemysle.Vo štvrtok dopoludnia si počas masterclassu s maďarským filmovým producentomprídu na svoje záujemcovia o animovaný film. Producent filmu Pelikan Blue (2023) publiku predstaví inovatívne formy rozprávania príbehu, kde sa fikcia spája s dokumentom. Následne svoje filmy predstavia študenti maďarskeja českej. Producentka filmových hitov ako Toni Erdmann (2016) či Pozícia dieťaťa (2013)bude počas svojho masterclassu hovoriť o prístupe k produkovaniu filmových projektov v teritóriu východnej Európy. Účastníci si tak budú môcť odniesť cenné rady od filmárky, ktorej filmy získali spolu viac ako 150 medzinárodných ocenení. Nasledovať bude špeciálna projekcia štyrmi Zlatými glóbusmi ocenenej snímky Emilia Pérez (2024) za účasti francúzskej strihačky, ktorá si za prácu na tomto filme vyslúžila nomináciu na Oscara. Štvrtkový program vyvrcholí slovenskou premiérou maďarsko-slovenského filmu Jednopercentný indián (2024) režiséra, ktorý snímku osobne uvedie.Piatkový program nadviaže masterclassom, počas ktorého režisérpriblíži publiku inovatívne spôsoby kombinovania divadelného a filmového rozprávania. Svoje filmy potom predstavia študenti poľskeja rakúskej. Nasledovať bude masterclass so strihačkou. Tá poodhalí zákulisie tvorby nezabudnuteľných filmov, za ktoré má okrem iného na konte päť cien César za najlepší strih, čo ju zaradilo medzi najvýznamnejšie strihačky svojej doby. Program Visegrad FIlm Forum bude pokračovať projekciou filmu Skafander a motýľ (2007), za ktorý Juliette Welfling taktiež získala nomináciu na Oscara. Po filme bude nasledovať diskusia so strihačkou o tom, ako pristupovala k práci na filme.Sobotný program odštartuje všestranný britský skladateľ a strihač filmovej hudby. Okrem spolupráce s režisérommá na konte aj Oscara, za svoju prácu na filme, Gravitácia (2013). Nasledovať bude pásmo študentských filmov študentova estónskej. Popoludní sa divákom predstaví strihač, vďaka ktorého práci sa kultová dráma Requiem za sen (2000) režiséradostala na 29. miesto najlepšie zostrihaných filmov všetkých čias. Po masterclasse nadviaže program záverečnou projekciou filmu Noc na Zemi (1991), na ktorej spolupracoval Jay Rabinowitz s. Počas všetkých dní podujatia sú návštevníci po programe vítaní na afterparty v Mullet bare.Podrobný program podujatia nájdete na webe: https://www.visegradfilmforum.com/programme/ Projekcie a masterclassy budú prebiehať v priestoroch Kina Lumière a v kinosále Kino KLAP Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Od roku 2019úzko spolupracuje s Medzinárodným filmovým festivalom. Zakúpené akreditácie (cinepass) tak platia na obe podujatia. Cinepass je možné si zakúpiť na stránke www.visegradfilmforum.com Dátum: 19. – 22. marec 2025Miesto konania: Bratislava, SlovenskoWeb: http://www.visegradfilmforum.com Facebook: https://www.facebook.com/VisegradFilmForum Instagram: https://www.instagram.com/vffbratislava/ Organizátorom podujatiaje, spoluorganizátorom. Partnerom podujatia je. Vznikfinančne podporili. Podujatie prebieha pod záštitou primátora mesta Bratislava Matúša Valla.