Začína sa 25. ročník Hory a mesto: Porota ocenila tieto filmy

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Bratislava 26. marca (OTS) - Dnes sa začína medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto, ktorý potrvá do nedele 30. marca. Na nábrežie Dunaja prináša 51 filmov a bohatý program pre širokú verejnosť.Ponuka filmov je naozaj pestrá a tento rok prekvapila svojou dĺžkou. V rámci slovenskej produkcie je v tomto ročníku veľa celovečerných filmov, čo zdôraznil aj programový riaditeľ festivalu. Do „deviatky“ ocenených sa dostal aj film slovenskej produkcie. „“ potvrdzujea dodáva, že dnes už vieme aj výsledky ocenených filmov. Tie slávnostne vyhlásia dnes večer na oficiálnom otvorení 25. ročníka festivalu. Medzi hosťami nebude chýbať prvá Slovenka na Evereste Lucia Janičová. Otvorenie festivalu je naplánované na 19.00 h. Okrem výsledkov filmovej súťaže sa návštevníci rovnako dozvedia aj výsledky fotografickej súťaže, pričom si môžu pozrieť aj výstavu víťazných fotografií a autorskú výstavu Pavla Nesvadbu.(Champions of the Golden Valley/USA /81 min/2024/réžia: Ben Sturgulewski/jazyk: angličtina a perzština) – V odľahlých horských dedinách Bamyanu v Afganistane sa rodí nová vášeň – lyžovanie, ktoré priťahuje na spoločné svahy mladých športovcov z rivalských etnických skupín. S minimálnou výbavou a provizórnymi drevenými lyžami organizuje odhodlaný tréner Alishah Farhang lyžiarske preteky, ktoré prinášajú súdržnosť, radosť a triumf. Po šokujúcom páde ich krajiny sa však mnohí lyžiari ocitajú v exile ako utečenci a musia čerpať z lekcií naučených v horách domova, aby si dokázali vybudovať nový život. Film si získal srdcia divákov aj porôt a získal viacero ocenení, vrátane Ceny publika na festivaloch Heartland, Denver, Banff, Austin a Crested Butte, Najlepší dokumentárny film na SCAD Savannah, Hlavnú cenu v Banffe a Najlepší dokumentárny film na festivale Crested Butte. Film premietame(DESCENDANCE/Rakúsko/35 min/2023/réžia: Michael Haunschmidt, Mathias Kögel/jazyk: angličtina) – Príbeh Dennisa, ktorý v meste, kde sa narodil a vyrastal, musel ako dieťa často odpovedať na otázku: „Odkiaľ vlastne si? Je to príbeh o identite, rasizme a objavovaní samého seba, v ktorom sa Dennis snaží definovať nielen ako lyžiar, ale aj ako osoba tmavej pleti, ktorá strávila svoj život najmä medzi bielymi. Film premietame(Slovensko/67 min/2024 /réžia: Pavol Barabáš/ jazyk: slovenčina) – Pútavá cesta časom s legendárnym horolezeckým spolkom JAMES odvíja príbeh od skromných začiatkov troch priateľov v Tatrách v roku 1921 až po svetové úspechy v najvyšších pohoriach. Film zachytáva, ako JAMES prežil búrlivé historické obdobia 20. storočia, formoval generácie horolezcov a dodnes inšpiruje k láske k horám, slobode a priateľstvu. Unikátny pohľad do duše slovenského horolezectva odhaľuje príbeh plný vášne a odvahy, v ktorom sa Vysoké Tatry stali symbolom sily a spolupatričnosti. Film premietame(Big Water Theory / Francúzsko / 60 min / 2024 / réžia: Emile Dominé / jazyk: francúzština) – Kajakárka Nouria Newman a jej dvaja priatelia v z detstva pri zdolávaní jednej z najnáročnejších divokých vôd sveta: Rondu Gorge na rieke Indus v Pakistane. Dokumentárny film zachytáva odvážny pokus Nourie stať sa prvou ženou, ktorá splaví celú trasu Rondu Gorge. Film prináša inšpirujúci pohľad na svet extrémneho kajakovania, zároveň však ponúka aj detailný a informatívny pohľad na tento nekompromisný šport.Na pozadí úchvatných scenérií pohoria Karakoram uvidíme dychberúce zjazdy, ktoré testujú psychickú i fyzickú odolnosť kajakárov. Nezávislý dokumentárny film, financovaný z 90 % vlastnými zdrojmi, vznikol pod vedením Emila Domineho a zachytáva príbehy Nourie Newman, Julesa Domineho a Maëla Nguyena. Film premietame(Emme|A Wolf’s Odyssey /Veľká Británia/37 min/2024 / réžia: Veronica Ciceri / jazyk: taliančina) – Filmová dokumentaristka sleduje najdlhšiu známu migráciu vlka v Európe – viac než 1900 kilometrov zo Švajčiarska do Maďarska. Táto cesta však nečakane odštartuje aj jej vlastnú vnútornú púť. Veronica v tomto dokumente skúma tajomnú povahu vlka v kolektívnej predstavivosti a jej vlastná skúsenosť sa mení na úvahu o putovaní a divočine ako o forme terapie. Film vznikol v rámci magisterského štúdia etnografického a dokumentárneho filmu na UCL. Film premietame(USA /73 min/2025/réžia: Josh Lowell /jazyk: angličtina) – Dvadsať rokov trvajúca búrlivá sága o láske, strate a vykúpení: vášnivá romanca, drvivá porážka na legendárnej ceste, náboženské precitnutie a rodinná zrada, to všetko vedie k zúfalej snahe o vzácnu druhú šancu – v láske, otcovstve a lezení. Film premietame(Des équilibres /Francúzsko /26 min /2024 /réžia: Antoine Mesnage /jazyk: francúzština) – Postava na lane vysoko v oblakoch. Highlineri nás vťahujú do svojho zvláštneho, vizuálne extrémneho sveta. Z jednej línie na druhú prechádzame od nepochopenia až k úplnému opaku – k uchopiteľným pocitom, fyzickým aj mentálnym výzvam. V tíme, ktorý nič nezastaví, zdieľame cestu hľadania rovnováhy skrz nerovnováhu. Film premietameFoto: Fontáč pod kožou / Fond of Font(Fond of Font /Francúzsko/36 min /2024 /réžia: Jérôme Tanon /jazyk: francúzština) – Na oslavu 70. výročia prvého 7A v Fontainebleau si Seb Berthe a Hugo Parmentier stanovili mimoriadnu výzvu – v priebehu jedného dňa vyliezť 100 bouldrov obťažnosti 7A a presúvať sa medzi sektormi len na bicykli alebo pešo. Čaká ich neuveriteľná cesta magickým lesom Fontainebleau, dlhá viac ako 80 km. A ešte neuveriteľnejší výkon, keď si uvedomíme, aké sú tieto bouldre náročné. Ostré lišty, silové kroky, pády, pošmyknutia – ale predovšetkým nádherné dobrodružstvo, ktoré podčiarkuje poetická réžia Jérôme Tanona. Film premietame(The Last Expedition/Poľsko /85 min /2024/réžia: Eliza Kubarska / jazyk: poľština) – Pravdivý príbeh Wandy Rutkiewicz, prvej ženy na svete, ktorá zdolala najvyššie vrcholy Zeme. Wanda vstúpila do mužského sveta vysokých hôr a zaplatila za to najvyššiu cenu. Režisérka filmu, sama horolezkyňa, sa vydáva do Himalájí po stopách Wandy. Kľúčom k pátraniu je tajomný zvukový denník, ktorý sa našiel medzi archívnymi materiálmi. Wanda v ňom hovorí: „Dobre viem, že pre mňa už neexistuje cesta späť.“ Wanda zmizla pred 30 rokmi. Jej telo sa nikdy nenašlo. Údajne zostala v budhistickom kláštore. Film odhaľuje jej život a záhadu jej zmiznutia prostredníctvom výpovedí legendárnych horolezcov Reinholda Messnera, Krzysztofa Wielického a Carlosa Carsolia, ako aj žien, ktoré jej boli najbližšie – sestry Janiny Fies a manažérky Marion Feik. Film premietameFestival okrem toho prináša rôzne sprievodné podujatia súvisiace s horolezectvom, horským športom, prírodou a ekológiou. Medzi tieto aktivity pravidelne patrí premietanie filmov pre školy a festivalový náučný chodník, ktoré poskytujú vzdelávací obsah pre deti. Taktiež Festivalový náučný chodník ako skvelá zábava pre deti. Lezecké preteky pre deti sa konajú v sobotu 29. 3. na Námestí M. R. Štefánika (medzi budovami OC Eurovea). Detské preteky v športovom lezení v disciplíne Boulder sú určené pre širokú verejnosť.Viac informácií o festivale nájdete na oficiálnej stránke festivalu https://www.horyamesto.sk/ Všetky vstupenky si môžu záujemcovia zakúpiť online na stránke https://ham.cinepass.sk/sk/tickets a počas festivalu je možnosť zakúpenia lístkov aj na mieste.