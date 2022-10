Začína sa 9. ročník festivalu Be2Can, otvára ho Posledný strih

Bratislava 18. októbra (TASR) – Filmová prehliadka Be2Can sa začína v utorok v 32 slovenských kinách. V poradí deviaty ročník predstaví aj ocenené filmy z festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes. Do 25. októbra uvedie rekordných 21 filmových premiér v 25 mestách na Slovensku.



Otváracím filmom tohtoročného Be2Can je komediálny horor francúzskeho režiséra Michela Hazanaviciusa Posledný strih, ktorý tento rok otváral filmový festival v Cannes. "Je o natáčaní zombie filmu, na začiatku neviete, že je to natáčanie, máte pocit, že pozeráte hotový film," uviedol pre TASR kreatívny riaditeľ festivalu Dominik Hronec. "Je to totálny bizár bizárov, ale potom sa o 180 stupňov otočí. Mimoriadne ma obdaril, ako sa zmenil, zrazu vidíme galský chaos pri natáčaní, ktorý sa v jednom momente celý zlepí. Krásna rodinná komédia o humanistických a rodinných hodnotách pri natáčaní zombie filmu," prezradil k otváracej snímke prehliadky, ktorá predstavuje aktuálny stav súčasnej svetovej festivalovej kinematografie.



V programe je aj bizarná komédia Rimini rakúskeho kontroverzného režiséra Ulricha Seidla, opätovne ironizuje život rakúskej spoločnosti, tentoraz starnúcej populácie v talianskom letovisku Rimini.



Festival v premiére premietne i francúzsku snímku Udalosť režisérky Audrey Diwan, ktorá v roku 2021 získala Zlatého leva v Benátkach. Film sa zaoberá ilegálnymi interrupciami vo Francúzsku v 60. rokoch cez príbeh mladej študentky. Predlohou tejto intímnej drámy sa stala kniha francúzskej spisovateľky Annie Ernaux, ktorá nedávno získala Nobelovu cenu za literatúru.



Diváci sa môžu tešiť aj na napínavý triler Svätý pavúk iránskeho režiséra Aliho Abbasiho, ktorý ich zavedie do temného podsvetia iránskeho mesta, kde sa mladá novinárka rozhodne vyšetrovať sériové vraždy prostitútok. "Je to príbeh založený na skutočnej udalosti, ktorá sa odohrala v roku 2001 v iránskom Mašhade. Herečka Zar Amir-Ebrahimi získala za postavu novinárky v Cannes cenu za najlepší herecký výkon," dodávajú organizátori prehliadky, ktorá má v programe aj Zlatým medveďom z Berlinale ocenený film Alcarrás katalánskej režisérky Carly Simón, intímnu rodinnú drámu z malej dedinky, ktorá rozpráva o ohrozených zberačoch broskýň.



Okrem ocenených filmov z filmových festivalov v Berlíne, Benátkach či Cannes ponúka Be2Can 2022 aj rôznorodý sprievodný program.