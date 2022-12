Začína sa Bratislava Design Week s témou Krehkosť

Bratislava 7. decembra (TASR) – Tému Krehkosť si zadal tohtoročný Bratislava Design Week (BADW), na ktorom vystavujú svoje práce rakúski, holandskí, českí a domáci dizajnéri. Najväčšie medzinárodné podujatie na Slovensku venujúce sa súčasnému dizajnu otvoria v stredu v Českom dome, Zoya Gallery a v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy (GMB), kde sa medzinárodné dizajnérske diela stali súčasťou stálej expozície barokového sochárstva a maliarstva.



Organizátori si tému Krehkosť, odkazujúcu na Medzinárodný rok skla, zvolili ešte počas minulého ročníka BADW. "Netušila som, o koľko viac bude aktuálna v tomto roku po pandémii, po februári, keď sa začala vojna na Ukrajine a situácia v strednej Európe sa radikálne zmenila," povedala pre TASR Ľubica Hustá, riaditeľka festivalu, ktorý poskytuje priestor etablovaným autorom, ale aj študentom dizajnu, nezávislým značkám, experimentálnemu dizajnu a móde.



"Reagujeme na to, čo sa deje okolo nás, a zároveň reagujeme aj na osobnú krehkosť a krehkosť smerom ku klimatickej kríze a udržateľnosti," poznamenala riaditeľka festivalu, na ktorom sa predstavujú aj ukrajinskí dizajnéri. "Expresívnejšie reagujú na to, čo sa deje na Ukrajine. Máme tu objekty dizajnérky Ksenie Bilyk s témou popola a urny, rozpadu a smútku, do ktorého zrazu oni ako spoločenstvo a ona ako osobnosť spadla," vysvetľuje Hustá.



Do edície Majstri organizátori zaradili sklárne v Lednických Rovniach, ktoré si tento rok pripomínajú 130. výročie založenia. Festival prezentuje aj ich kolekcie z dôb minulých od slávnych dizajnérov, akými boli Jaroslav Taraba či Karol Hološko.



Rakúsku dizajnérsku scénu zastupuje mischer'traxler studio, ktoré dlhodobo pracuje s témou prírody a spolužitia s ňou. Holandsko reprezentuje štúdio Thus That, ktorého dizajnéri experimentujú s materiálmi i recykláciou. "Pracujú s geotémami, základnými horninami a kovmi, prinášajú nový pohľad napríklad na hliník, ale aj na popol, ktorý vzniká pri erupciách," objasňuje Hustá.



Prácu s porcelánom a koncepčne zaujímavý prístup pri tvorbe keramických objektov predstavuje český dizajnér Roman Šedina. Po desiatich rokoch sa na BADW vrátilo štúdio Dechem. "Michala Tomišková a Jakub Janďourek patria k špičke súčasného českého dizajnu spojeného so sklom, na festivale prezentujú svoje nové svietidlá," dodala Hustá.



Časť výstav hostí aj Český dom. Silnú tradíciu sklárskeho dizajnu tam ukazuje výstava Czech In – svetové sklárske inovácie z Českej republiky. Na výstave Narcis môžu návštevníci obdivovať kolekciu sôch českého sklárskeho dizajnéra Jakuba Berdycha Karpelisa.



Festival prinesie najnovšie realizácie z produktového dizajnu, textilu či úžitkového umenia aj na ďalších lokáciách Bratislavy. Potrvá do 14. decembra.