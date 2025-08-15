< sekcia Kultúra
Začína sa druhý ročník divadelného festivalu Piešťanské zábaly
Medzi lákadlá patria Karel Roden s hrou Kapitán Skvělouš, návrat kultovej komédie Môj priateľ René autorskej dvojice Lasica - Satinský či autorská pocta Jaroslavovi Filipovi v inscenácii Filip.
Autor TASR
Piešťany 15. augusta (TASR) - Mesto Piešťany bude žiť od piatka do nedele (15. - 17. augusta) druhým ročníkom divadelného festivalu Piešťanské zábaly. Ako už skôr informovali organizátori festivalu, okrem desiatok predstavení čakajú na návštevníkov aj viaceré hudobné koncerty a autogramiády s hercami.
„Chceme, aby sa Piešťany smiali. Aby sa smiech ozýval ulicami, parkom, kúpeľným ostrovom. Aby sa umenie opäť spojilo s mestom, ktoré má noblesu, tradíciu a srdce,“ uviedol prezident festivalu Jozef Vajda, ktorý stojí za jeho zrodom a ideou. V sobotu 16. augusta sa o 10.00 h uskutoční divadelný sprievod mestom, na ktorom sa minulý rok zúčastnilo viac ako 6000 divákov. Prvou dámou festivalu sa tento rok stala Zdena Studenková, ktorá prevezme žezlo od Emílie Vášáryovej a počas divadelného sprievodu odhalí svoj pamätný kameň na pamätnom chodníku pri Kolonádovom moste. Sprievod vyvrcholí v hudobnom pavilóne Mušľa slávnostným programom.
Medzi najväčšie lákadlá festivalu patria Karel Roden s hrou Kapitán Skvělouš, návrat kultovej komédie Môj priateľ René autorskej dvojice Lasica - Satinský či autorská pocta Jaroslavovi Filipovi v inscenácii Filip. V niekoľkých predstaveniach si zahrajú Jozef Vajda a Maroš Kramár.
Kamila Magálová a Zdena Studenková sa predstavia v ostrovtipnej komédii Staré dámy, a tandem Vlado Černý a Milan Kňažko odohrá hru Halpern a Johnson. V predstavení Čaj u pána senátora spolu s Emíliou Vašáryovou a Jánom Gallovičom na javisku vystúpia nevidiaci herci z Divadla Zrakáč, ktorí spoločne so Slovenským národným divadlom vytvárajú umelecký zážitok.
Návštevníkov čakajú aj početné voľne prístupné divadelné predstavenia, koncerty a autogramiády s hercami. V hudobnej časti festivalu budú koncerty skupín Hex, Horkýže Slíže, Slniečko, vystúpenie Zuzany Smatanovej a Richarda Autnera a ďalších. Park sa zároveň zmení na tvorivú oázu pre najmenších s divadlom, kreatívnymi dielňami, workshopmi, tanečnou školou aj bublinovou šou.
„Chceme, aby sa Piešťany smiali. Aby sa smiech ozýval ulicami, parkom, kúpeľným ostrovom. Aby sa umenie opäť spojilo s mestom, ktoré má noblesu, tradíciu a srdce,“ uviedol prezident festivalu Jozef Vajda, ktorý stojí za jeho zrodom a ideou. V sobotu 16. augusta sa o 10.00 h uskutoční divadelný sprievod mestom, na ktorom sa minulý rok zúčastnilo viac ako 6000 divákov. Prvou dámou festivalu sa tento rok stala Zdena Studenková, ktorá prevezme žezlo od Emílie Vášáryovej a počas divadelného sprievodu odhalí svoj pamätný kameň na pamätnom chodníku pri Kolonádovom moste. Sprievod vyvrcholí v hudobnom pavilóne Mušľa slávnostným programom.
Medzi najväčšie lákadlá festivalu patria Karel Roden s hrou Kapitán Skvělouš, návrat kultovej komédie Môj priateľ René autorskej dvojice Lasica - Satinský či autorská pocta Jaroslavovi Filipovi v inscenácii Filip. V niekoľkých predstaveniach si zahrajú Jozef Vajda a Maroš Kramár.
Kamila Magálová a Zdena Studenková sa predstavia v ostrovtipnej komédii Staré dámy, a tandem Vlado Černý a Milan Kňažko odohrá hru Halpern a Johnson. V predstavení Čaj u pána senátora spolu s Emíliou Vašáryovou a Jánom Gallovičom na javisku vystúpia nevidiaci herci z Divadla Zrakáč, ktorí spoločne so Slovenským národným divadlom vytvárajú umelecký zážitok.
Návštevníkov čakajú aj početné voľne prístupné divadelné predstavenia, koncerty a autogramiády s hercami. V hudobnej časti festivalu budú koncerty skupín Hex, Horkýže Slíže, Slniečko, vystúpenie Zuzany Smatanovej a Richarda Autnera a ďalších. Park sa zároveň zmení na tvorivú oázu pre najmenších s divadlom, kreatívnymi dielňami, workshopmi, tanečnou školou aj bublinovou šou.