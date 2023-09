Začína sa festival Amplión, tento rok bude o potrebe porozumenia

Banská Štiavnica 22. septembra (TASR) - Pochodujúci Orkest de Tegenwind, 22-členný street brass band z holandského Utrechtu, otvorí v piatok o 16.30 h v Banskej Štiavnici ôsmy ročník festivalu kabaretného, pouličného a angažovaného umenia Amplión. Návštevníci uvidia až šesť slovenských premiér a jednu novinku - putovné divadlo Human Caravana.



"Leitmotívom ročníka je obnova citlivosti, tolerancie a vzájomného porozumenia medzi ľuďmi," uvádzajú organizátori festivalu z Ansámblu nepravidelného divadla (AND). "Vnímame, že spoločnosť hrubne, stráca empatiu a solidaritu s obeťami vojny, chudoby či inakosti. V súčasnej kríze hodnôt ponúkame záchytný bod - kultúru a súčasné umenie, ako vhodný nástroj na scitlivenie," ozrejmujú.



Umelecké skupiny zo siedmich krajín Európy predvedú do nedele (24. 9.) svoje programy v centre mesta a tiež v blízkom okolí. "Návštevníci sa môžu tešiť z dvoch výnimočných headlinerov. Prvým je poľský renomovaný a svetoznámy Teatr KTO z Krakova, ktorý festivalové publikum rozcíti univerzálnym príbehom ľudského života od narodenia až po smrť v nonverbálnom predstavení Arcadia. Druhý headliner, maďarská Firebirds company z Budapešti, rozžiari divákov svojím cirkusovým kabaretom Freak Fusion Confusion plným akrobacie, burlesky aj humoru," približujú.



Organizátori dávajú do pozornosti aj vystúpenia španielskej akrobatky niMú, koncert kapely MiraMundo z Barcelony, vystúpenie dámskeho tria Cmorejová, Humeňanská, Baarová, kabaret českej recesistickej skupiny Krvik Totr z Prahy, koncert skupiny Filtr či bábkový kabaret mladej slovenskej performerky Katanari. "Aj tento rok pokračujú krčmové dišputy cyklu Art Putika," pripomínajú.



Výrazným posunom Amplión Karavany, ktorá v minulých rokoch vyvážala festivalové produkcie na perifériu i do okolitých obcí, bude spoločná tvorba medzinárodného tímu umelcov z krajín V4 a Ukrajiny na trojdňovom workshope pred festivalom pod vedením Ansámblu nepravidelného divadla. Vznikne zároveň nová, medzinárodná nonverbálna pouličná pochôdzková inscenácia Human Caravana.



Uskutoční sa tiež piaty ročník česko-slovenskej súťaže kabaretných skečov Sketch Up. Štyria laureáti si odnesú cenu Amplion Argentum za najinšpiratívnejšie diela.



Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Medzinárodný vyšehradský fond. Uskutoční sa aj s finančnou podporou Európskej únie, Banskobystrického samosprávneho kraja, Fondu LITA.