Začína sa MFF Cinematik v Piešťanoch, otvorí ho Cenzorka

Piešťany 14. septembra (TASR) - Medzinárodný filmový festival (MFF) Cinematik otvára v podvečer brány svojho 16. ročníka. V Piešťanoch na ňom diváci uvidia do 19. septembra bezmála stovku projekcií a desiatky premiér. Na slávnostnom otvorení uvedie jeden z očakávaných slovenských filmov roka, Cenzorku, režiséra Petra Kerekesa, ktorý pred niekoľkými dňami získal ocenenie na festivale v Benátkach. Informoval o tom PR festivalu Peter Konečný.



Program je rozdelený do 11 sekcií. Dve z nich budú súťažné. V Meeting Point Europe sa o festivalové ocenenie bude uchádzať výber nových európskych hraných filmov, Cinematik.doc je domácou súťažou. V sekcii Rešpekt Cinematik uvedie profilovú prehliadku tvorby maďarskej filmárky Ildikó Enyedi. Režisérka si cenu príde prevziať osobne a vo štvrtok (16. 9.) na Cinematiku uvedie slovenskú premiéru svojej novinky Ľúbil som svoju ženu. „Pri maďarskej kinematografii ostane Cinematik aj v rámci sekcie Pod lupou, ktorá si tentoraz posvieti práve na kvalitné nové filmy od našich južných susedov. Výber snímok v sekcii Čo dom dal zase predstaví najzaujímavejšie novinky z tvorby či koprodukcie slovenských a českých filmárov a filmárok. Punc exkluzivity má hviezdna sekcia Cesty slávy, ktorá prináša aktuálne filmové hity z najprestížnejších svetových festivalov,“ uviedol Konečný.



K najvyhľadávanejším sekciám Cinematiku patrí takzvaná polnočná sekcia Za hranicou kultu. Diváci sa môžu tešiť na tvorbu amerického filmára, herca a producenta Larryho Fessendena. Novinkou je sekcia Výber umeleckého riaditeľa, ktorá predstaví sedmičku snímok. Pod hlavičkou Cinematik Classics dostanú priestor dôležité filmy z minulosti, sekcia Other Spaces bude kokteilom starších kinohitov.



Čestnou riaditeľkou MFF je herečka Božidara Turzonovová, riaditeľom výkonným je Tomáš Klenovský, umeleckým Vladimír Štric.



„Z dôvodu zmeny v COVID automate, žiaľ, bude po novom umožnený len divákom a diváčkam, ktorí sú držiteľmi potvrdenia o úplnej vakcinácii. Exteriérové premietania a podujatia festivalu sú prístupné pre všetkých. Vo vnútorných aj vonkajších priestoroch bude povinné nosenie rúšok,“ upozornil Konečný.