Začína sa Noc divadiel 2024 s mottom Na dotyk

Bratislava 16. novembra (TASR) - S mottom Na dotyk sa v sobotu na Slovensku koná Noc divadiel. Do 15. ročníka celoslovenského podujatia európskeho významu sa zapája vyše 60 divadiel, kultúrnych centier či umeleckých škôl v 29 mestách a obciach na Slovensku.



Podľa Vladislavy Fekete, riaditeľky Divadelného ústavu, ktorý podujatie koordinuje, prebehne počas tohtoročnej noci otvorených divadiel okolo 350 rôznych typov podujatí. "Vždy som rada, keď sa divadlá spájajú, keď divadlo prichýli nezávislé divadlo, ktoré nemá svoje stabilné priestory. A stáva sa to aj tento rok. S mottom Na dotyk vydávame signál, že sme tu, komunikujeme navzájom a vieme si aj pomáhať," povedala pre TASR Fekete k podujatiu zdôrazňujúcemu dôležitosť vzájomnej blízkosti a kontaktu nielen medzi ľuďmi, divadlami a ich divákmi, ale aj medzi divadlami navzájom.



To, že myšlienka celoslovenskej iniciatívy má potenciál prepájať zriaďované a nezávislé divadlá, potvrdzujú napríklad vo Zvolene, kde na pôde Divadla Jozefa Gregora Tajovského vystúpi aj nezávislé zoskupenie Uhol_92. Predstaví sa s inscenáciou Toni Wolff zisťuje, že prerobila milióny (verzia Emma), ktorá získala Cenu Dosky 2023 za najlepší kostým.



Na divákov čakajú počas noci otvorených divadiel popri klasických inscenáciách zážitkové prehliadky zákulisí, inscenované čítania, besedy a diskusie, divadelné kvízy, koncerty či stretnutia s obľúbenými hercami. Komentované a zážitkové prehliadky zákulisia ponúkajú ako súčasť programu Divadlo Jána Palárika v Trnave, Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin či Slovenské národné divadlo (SND).



Trnavské divadlo aj tento rok prepojí divadelný zážitok s rozhlasovým vysielaním v projekte #stagestream. Návštevníci zažijú nahrávanie rozhlasovej hry podľa dramatického textu Jany Borsukovej Nahá, ktorá uspela v súťaži o najlepší dramatický text Dráma 2023 a v priamom prenose ju odvysiela Rádio Devín. Inscenované čítanie ďalšej hry, ktorá zvíťazila v danej súťaži v roku 2020, prinesie aj Činohra SND.



Noc divadiel poteší tiež publikum, ktoré vyhľadáva hudobné zážitky. Muzikály ponúkajú Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Divadlo Nová scéna či Divadlo Teatro Colorato v hlavnom meste. Hudobnú bodku dá za divadelným programom bratislavské Štúdio 12, ktoré do svojich priestorov prizvalo koncertovať alternatívnu kapelu Éter. "Banskobystrické Divadlo pod balkónom rozozvučí známy verklikár Ján "Harry" Haruštiak. O pár ulíc ďalej vystúpi počas otvorenia nového kultúrneho centra Mestské divadlo Banská Bystrica spevácky zbor Ars Vocalis. A v Štátnej opere v Banskej Bystrici bude znieť symfonický koncert diel Antonína Dvořáka a Eugena Suchoňa," dodala Fekete.



Program podujatia je dostupný na www.nocdivadiel.sk.