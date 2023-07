Začína sa rodinný festival Vrbovské Vetry 2023

Bratislava 1. júla (TASR) - Víkendová sobota a nedeľa (2. 7.) bude vo Vrbovom patriť hudbe a zábave pre malých i dospelých fanúšikov. Pripravený je v poradí 17. ročník rodinného hudobného festivalu Vrbovské Vetry. Na futbalovom štadióne sa od 13.00 h predstavia skupiny Para, Mňága a Žďorp, Bez ladu a skladu, Chiki liki tu-a, Karpatské Chrbáty, Feelme, Pii Jem, Illuse či Vrbovskí víťazi.



Patrónom a oficiálnym 'precedom' Vrbovských Vetrov je húpací koník. Jedinečnej zábavy je množstvo, napríklad hneď po slávnostnom otvorení festivalu sa koná aj jeho slávnostné zatvorenie, fanúšikov ako vždy potešia populárne preteky na 'húpacích' koňoch, streľba z poplašnej pištole, preteky Veľká vrbovská, Formula Nula, Vetrobal či Megalukostreľba.



Pri budovaní kolektívnej dobrej nálady to však majú organizátori výrazne uľahčené, keďže dokonca aj na oficiálnych materiáloch festivalu majú uvedený jasný odkaz: Zlým ľuďom vstup prísne zakázaný! Deti majú na festival vstup zdarma a ich návšteva je vždy hojná. Organizátor festivalu Braňo Jobus pokrstí na festivale svoju 22. knihu pre deti s názvom Ultra nechutné komando.



Program sa v nedeľu začína od ôsmej hodiny Upratékou, od 15.00 h pripravuje Jobus s tímom na rovnakom mieste aj veľký detský festival Huncútko s množstvom zábavy, vystúpení a atrakcií. Tento rok tiež osvieži festival veľkolepý lunapark, ktorý bude k dispozícii celý víkend už od piatka večera. Fanúšikovia majú k dispozícii aj stanové mestečko s priľahlým parkovaním, pričom k dispozícii sú ešte ďalšie dve parkovacie plochy.



"Vetry sú moja srdcovka, v kalendári ich mám poznačené rok vopred, vtedy neexistujú žiadne iné plány," hovorí Miloslav Whisky Láber, spevák kapely Slobodná Európa a spoluorganizátor festivalu od jeho prvého ročníka. "Videl som, ako sa vyvinul prvý ročník, prišlo veľa ľudí, hneď sa tam vytvorila skvelá energia, veľa sme sa naučili, neprerobili sme, tak som mal už vtedy pocit, že by to mohlo fungovať. Bol to správny odhad, Vrbovské Vetry zadujú 1. júla už po 17. raz," dodal.