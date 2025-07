Začína sa svetové turné skupiny Oasis

Londýn 4. júla (TASR) - Slávna britpopová skupina Oasis odohrá v piatok prvý z koncertov svojho dlho očakávaného svetového turné. Vystúpi na Principality Stadium vo waleskom Cardiffe, pričom na tom istom mieste sa fanúšikom predstaví aj v sobotu, informuje stanica Sky News.



Turné s názvom „Live '25 Tour“ sa skončí 23. novembra vystúpením na štadióne MorumBIS v brazílskom Sao Paule. Oasis absolvuje dovedna 41 koncertov v Európe, Severnej Amerike, Južnej Amerike, Ázii a Oceánii. Členovia skupiny ho ohlásili vlani 27. augusta, dva dni pred 30. výročím vydania jej debutového albumu „Definitely Maybe“.



Pôjde o prvé turné skupiny od jej rozpadu v roku 2009. Tzv. predskokanmi budú Cast, Richard Ashcroft, Cage the Elephant a Ball Park Music. Oasis vyrážajú na turné v zostave, ktorú tvoria bratia Liam a Noel Gallagherovci, ďalší zakladajúci člen Paul Arthurs, neskorší bývalí členovia Gem Archer a Andy Bell, ako aj najnovší prírastok Joey Waronker. Dopĺňať ich bude ďalších päť hudobníkov.



Skupina Oasis vznikla v roku 1991 v Manchestri. Dosiaľ vydala sedem štúdiových albumov, dve koncertné platne a päť kompilácií. Je všeobecne považovaná za jednu z najvplyvnejších a celosvetovo najúspešnejších skupín žánru britpop. Hlavným skladateľom je v nej Noel Gallagher (58).



Gallagherovci po rozpade skupiny založili svoje vlastné kapely - Beady Eye a Noel Gallagher's High Flying Birds, s ktorými tiež dosiahli úspechy. Bratia sa rozišli v auguste 2009 počas turné „Dig Out Your Soul Tour“ po prudkej hádke v zákulisí koncertu, pričom sa naďalej vzájomne urážali v médiách.