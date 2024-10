Začínajú sa 49. Bratislavské jazzové dni

Bratislava 18. októbra (TASR) - V hlavnom meste sa v piatok začínajú Bratislavské jazzové dni (BJD). V poradí 49. ročník festivalu privíta do nedele (20. 10.) v A4 štúdiu jazzovú špičku aj mladé talenty. Festival otvorí svojím koncertom víťaz súťaže Pódium mladých talentov, klavirista Drahoslav Bango & Friends. Hlavnou hviezdou piatkového večera je pianista a skladateľ Alfa Mist z Londýna, predstaví sa aj jazzová stálica Steve Coleman.



Alfa Mist začínal ako hip-hopový a grime producent. "Pri hľadaní inšpirácie narazil na nahrávky Milesa Davisa a Hansa Zimmera a aj ich vplyvom začal študovať hru na klavír a ponoril sa do jazzu," približujú organizátori festivalu britského klaviristu, ktorý spája "filmovo nadýchaný jazz s alternatívnym hip-hopom, soulom a atmosférickou filmovou hudbou". Na otvorení BJD bude hrať aj americký saxofonista Steve Coleman, jazzová stálica od 80. rokov. "Začínal ako sideman pri hviezdach, ako Dave Holland, Cassandra Wilson a Errol Parker, neskôr ako frontman vlastnej kapely," poznamenáva festival k umelcovi, ktorý sa v Bratislave predvedie s kapelou Five Elements.



V sobotu si návštevníci festivalu vypočujú brazílsku speváčku, skladateľku a multiinštrumentalistku Biu Ferreiru, ktorá do svojho hudobného DNA, teda brazílskeho jazzu, pridáva aj prvky soulu, reggae, blues, funku, R&B a gospelu. Hudobní fanúšikovia sa môžu tešiť aj na GoGo Penguin, skupinu ktorá bola na BJD v zárodku kariéry a teraz je na výslní. Momentálne je vlajkovou loďou novej britskej jazzovej vlny, vo svojej hudbe spája elektronickú a klasickú hudbu.



Záverečný deň bude hrať na BJD americký gitarista Bill Frisell, ktorý štyri desaťročia patrí medzi špičku jazzových hudobníkov. V Bratislave bude mať koncertnú premiéru s repertoárom, ktorého základom je dvojalbum Four. Ten vyšiel pred dvomi rokmi na značke Blue Note. Festival uzavrie francúzsky akordeonista Richard Galliano. Najslávnejší žijúci akordeonista, ktorý je hviezdou nielen jazzovej, ale aj klasickej a world music scény, vystupuje na BJD tretíkrát.



"Predstaví sa so svojím aktuálnym New York Tango Triom, s ktorým hrá skladby z repertoáru svojho kamaráta Astora Piazzolu, doplnený o vlastné kompozície," dodávajú organizátori festivalu, na ktorom každoročne dávajú veľký priestor aj slovenským kapelám a interpretom. V sobotu sa predstaví mladá speváčka a hudobníčka Nina Kohout. V nedeľu bude na BJD koncertovať uznávaný hráč na bicie nástroje a perkusionista Igor Ajdži Sabo s projektom Fluided.