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Začínajú sa 59. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve
Prvým predstavením na hlavnom javisku letného amfiteátra bude večerný program s názvom Ozvena Poľany.
Autor TASR
Detva 9. júla (TASR) - Sprievodnými podujatiami i scénickým programom sa vo štvrtok začínajú 59. Folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP) v Detve. Trvať budú do nedele 12. júla.
Prvým predstavením na hlavnom javisku letného amfiteátra bude večerný program s názvom Ozvena Poľany. Vzdáva hold sile piesne, ktorá spája generácie Podpoľancov. Člen programovej rady FSP Jaroslav Černák informoval, že nasledovať bude folklórne tanečné divadlo v podaní domáceho Folklórneho súboru Podpoľanec s názvom Pastier ľudu detvianskýho. Inšpirované je osobnosťou Karola Antona Medveckého. Výpravné dielo prináša objavovanie krásy regiónu Podpoľania očami kňaza, ktorý ho zachytil vo svojom diele. Na scéne pod holým nebom ožije história v podaní viac ako 140 umelcov z regiónu.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve prinášajú aj kultúru mimo hlavnej scény amfiteátra. Sprievodné podujatia počas festivalu ukážu, že tradície sú živé cez výstavy, remeslá, tvorivé dielne i dvory. Vo štvrtok popoludní naplánovali organizátori vernisáže v historickej časti Detvy. V kultúrnom dome pri kostole si záujemcovia môžu prelistovať históriu festivalu cez fotografie z minulých ročníkov. Černák doplnil, že Podpolianske múzeum predstaví tvorbu sochára Jána Hlinicu, ktorý je rodákom z Detvy. Prinesie realistický pohľad na tradičný svet hudobníkov, nevesty i betlehemcov pretavený do hliny. Prostredníctvom výstavy vo Vagačovom dome návštevníci spoznajú, čo musela obsahovať výbava nevesty od prvej štvrtiny až do 60. rokov 20. storočia. Vystavené budú periny, vankúše, posteľná bielizeň, uteráky, koberce, vreckovky i šatky.
Tradície Podpoľania i pocta folkloristovi Viliamovi Jánovi Gruskovi budú súčasťou piatkového (10. 7.) programu, uskutoční sa na hlavnom javisku amfiteátra. Prvý má názov Rozdielni, a predsa svoji. „Oslavuje rozmanitosť našich regiónov, ktoré sú rozdielne, v láske k dedovizni však ostávajú spojené,“ spresnil. Predstavia sa v ňom predovšetkým domáce folklórne súbory a skupiny. Nasledovať bude predstavenie s názvom Stopy v kruhoch času. Nacvičili ho pri príležitosti nedožitých 90. narodenín folkloristu Grusku.
Prvým predstavením na hlavnom javisku letného amfiteátra bude večerný program s názvom Ozvena Poľany. Vzdáva hold sile piesne, ktorá spája generácie Podpoľancov. Člen programovej rady FSP Jaroslav Černák informoval, že nasledovať bude folklórne tanečné divadlo v podaní domáceho Folklórneho súboru Podpoľanec s názvom Pastier ľudu detvianskýho. Inšpirované je osobnosťou Karola Antona Medveckého. Výpravné dielo prináša objavovanie krásy regiónu Podpoľania očami kňaza, ktorý ho zachytil vo svojom diele. Na scéne pod holým nebom ožije história v podaní viac ako 140 umelcov z regiónu.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve prinášajú aj kultúru mimo hlavnej scény amfiteátra. Sprievodné podujatia počas festivalu ukážu, že tradície sú živé cez výstavy, remeslá, tvorivé dielne i dvory. Vo štvrtok popoludní naplánovali organizátori vernisáže v historickej časti Detvy. V kultúrnom dome pri kostole si záujemcovia môžu prelistovať históriu festivalu cez fotografie z minulých ročníkov. Černák doplnil, že Podpolianske múzeum predstaví tvorbu sochára Jána Hlinicu, ktorý je rodákom z Detvy. Prinesie realistický pohľad na tradičný svet hudobníkov, nevesty i betlehemcov pretavený do hliny. Prostredníctvom výstavy vo Vagačovom dome návštevníci spoznajú, čo musela obsahovať výbava nevesty od prvej štvrtiny až do 60. rokov 20. storočia. Vystavené budú periny, vankúše, posteľná bielizeň, uteráky, koberce, vreckovky i šatky.
Tradície Podpoľania i pocta folkloristovi Viliamovi Jánovi Gruskovi budú súčasťou piatkového (10. 7.) programu, uskutoční sa na hlavnom javisku amfiteátra. Prvý má názov Rozdielni, a predsa svoji. „Oslavuje rozmanitosť našich regiónov, ktoré sú rozdielne, v láske k dedovizni však ostávajú spojené,“ spresnil. Predstavia sa v ňom predovšetkým domáce folklórne súbory a skupiny. Nasledovať bude predstavenie s názvom Stopy v kruhoch času. Nacvičili ho pri príležitosti nedožitých 90. narodenín folkloristu Grusku.